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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - Панетоликос
Волос - Панетоликос: обзор матча 13 декабря 2020
Волос
13.12.2020, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Панетоликос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волос - Панетоликос
90'
+6
Замена
S. Vanderson
️️️️
A. Tahar
90'
+2
Желтая карточка
N. Melissas
Желтая карточка
Х. Хосе Переа
90'
+2
72'
Замена
M. R. Azadi
️️️️
Н. Вергос
Пенальти не реализован!
А. Варда
58'
54'
Замена
E. Pereyra
️️️️
А. Яколиш
54'
Замена
F. Mazurek (pen.)
️️️️
Х. Мендоса
Желтая карточка
R. Colombo
35'
28'
Вторая желтая
E. Tzanakakis
21'
Желтая карточка
E. Tzanakakis
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
55
Борис Клейман
ВР
31
Сальвадор Санчес
ЦЗ
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
11
Сотирис Нинис
ЦП
10
Николас Мартинес
ЦП
23
Дан Ринстра
ЦП
5
Rodrigo Colombo
ЦФ
7
Амр Варда
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Панетоликос
1
Nikolaos Melissas
ВР
70
Антонио Яколиш
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ЦЗ
27
Emmanouil Tzanakakis
ЦЗ
20
Хорхе Диас
ЦП
8
Далсью
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
6
Ayman Tahar
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Волос
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
2
Tekio
ЦЗ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
25
Giorgos Ballas
ЦФ
28
Girogos Kanellakis
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
24
Герасимос Митоглу
ЦФ
Панетоликос
27
Scarduelli Vanderson
ЦЗ
10
Фредерику Дуарте
ЦП
28
Гболи Арийиби
ЦП
17
Elías Pereyra
ЦФ
15
Paolo Medina
ЦФ
5
Joaquín Arzura
ЦФ
0
F. Mazurek (pen.)
ЦФ
9
M. R. Azadi
ЦФ
84
Christos Kalantzis
ЦФ
2-3-1-4
55
Клейман
31
Санчес
2
Дентакис
11
Нинис
10
Мартинес
23
Ринстра
7
Бартоло
5
9
Дувикас
9
Переа
7
Варда
3-4-1-2
1
70
Яколиш
54
Лиавас
27
8
Далсью
24
Цингарас
6
20
Диас
10
Мендоса
9
Вергос
44
70
Яколиш
17
17
70
Яколиш
10
Мендоса
0
0
10
Мендоса
9
Вергос
9
9
9
Вергос
6
27
27
6
Остались в запасе
Волос
Панетоликос
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
2
Giannis Maniatis
ЦФ
25
Giorgos Ballas
ЦФ
28
Girogos Kanellakis
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
2
Tekio
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
15
Paolo Medina
ЦФ
5
Joaquín Arzura
ЦФ
84
Christos Kalantzis
ЦФ
10
Фредерику Дуарте
ЦП
28
Гболи Арийиби
ЦП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
2
Giannis Maniatis
ЦФ
25
Giorgos Ballas
ЦФ
28
Girogos Kanellakis
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
2
Tekio
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦФ
Остались в запасе
15
Paolo Medina
ЦФ
5
Joaquín Arzura
ЦФ
84
Christos Kalantzis
ЦФ
10
Фредерику Дуарте
ЦП
28
Гболи Арийиби
ЦП
Главный тренер
Хуан Феррандо
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча Волос - Панетоликос
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
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