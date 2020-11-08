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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Нант
Лорьян - Нант: обзор матча 08 ноября 2020
Лорьян
08.11.2020, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 10 тур
0 : 2
Завершен
Нант
80'
К. Бамба
83'
Л. Бляс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Нант
Замена
Э. Ле Фе
️️️️
Л. Абержель
85'
Замена
А. Грбич
️️️️
П. Амель
85'
83'
ГОЛ! 0:2!
Л. Бляс
Пас отдал
Р. Коло Муани
Желтая карточка
Ж. Морель
82'
80'
ГОЛ! 0:1!
К. Бамба
Пас отдал
А. Туре
Замена
С. Диарра
️️️️
А. Лорьенте
79'
Замена
Т. Монконду
️️️️
Т. Чалоба
79'
77'
Замена
К. Бамба
️️️️
М. Коко
Замена
С. Марво
️️️️
Т. Моффи
65'
32'
Желтая карточка
И. Луза
23'
Замена
Ш. Траоре
️️️️
Фабио
Желтая карточка
А. Лорьенте
19'
Желтая карточка
Л. Абержель
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
19
Лоран Абержель
ОП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
26
Имран Луза
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
9
Адриан Грбич
ЦФ
Нант
1
Денис Петрич
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
10
Роли Перейра де Са
АП
17
Кадер Бамба
ПВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Нарди
15
Лапорт
21
Морель
55
Гравийон
99
Чалоба
19
Абержель
22
Делаплас
9
Висса
45
Лорьенте
29
Амель
9
Моффи
4-1-2-2-1
40
Лафон
8
Аппиа
5
Жиротто
5
Паллуа
2
Фабио
7
Туре
26
Луза
17
Абид
97
Коко
10
Бляс
9
Муани
29
Амель
9
Грбич
9
Грбич
29
Амель
99
Чалоба
6
Монконду
6
Монконду
99
Чалоба
19
Абержель
28
Ле Фе
28
Ле Фе
19
Абержель
45
Лорьенте
25
Диарра
25
Диарра
45
Лорьенте
9
Моффи
12
Марво
12
Марво
9
Моффи
2
Фабио
22
Траоре
22
Траоре
2
Фабио
97
Коко
17
Бамба
17
Бамба
97
Коко
Остались в запасе
Лорьян
Нант
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
18
Фабьен Лемуан
ЦП
4
Педро Чиривелья
ОП
10
Роли Перейра де Са
АП
1
Денис Петрич
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Остались в запасе
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
18
Фабьен Лемуан
ЦП
Остались в запасе
4
Педро Чиривелья
ОП
10
Роли Перейра де Са
АП
1
Денис Петрич
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Статистика матча Лорьян - Нант
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
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