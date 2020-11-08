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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Ворскла
Заря - Ворскла: обзор матча 08 ноября 2020
Заря
08.11.2020, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Ворскла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Ворскла
90'
Желтая карточка
Д. Кравчук
85'
Замена
D. Vasin
️️️️
С. Яворский
Замена
А. Саядманеш
️️️️
А. Громов
77'
76'
Замена
Д. Кравчук
️️️️
Р. Степанюк
69'
Вторая желтая
P. Rebenok
Замена
Е. Назарина
️️️️
В. Кабаев
64'
Красная карточка
Д. Хомченовский
59'
50'
Желтая карточка
И. Пердута
47'
Желтая карточка
P. Rebenok
46'
Замена
P. Rebenok
️️️️
D. Shcherbak
Желтая карточка
В. Кабаев
24'
Желтая карточка
В. Юрченко
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
5
Агрон Руфати
ЦЗ
45
Денис Фаворов
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
28
Артем Громов
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Ворскла
25
N. Yakubu
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЦЗ
6
Александр Скляр
ЦП
17
Владимир Чеснаков
ЦП
6
Давид Пуцлин
ЦП
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦП
99
Dmytro Shcherbak
ЦФ
7
Руслан Степанюк
ЦФ
31
Дмитрий Ризнык
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Заря
22
Никола Васили
ВР
6
Леовигилдо
ЦЗ
47
Дмитрий Поддубный
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
50
Сергей Гринь
ПП
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
9
Михайло Перович
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
Ворскла
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
77
Иван Песич
ЛВ
0
P. Rebenok
ЦП
52
Daniil Semiyet
ЦФ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
21
Данил Кравчук
ЦФ
0
D. Vasin
ЦФ
3-3-2-2
30
Шевченко
4
Ханна
5
Руфати
45
Фаворов
21
Иванисеня
80
Юрченко
10
Кочергин
10
Хомченовский
22
Кабаев
20
Гладкий
28
Громов
4-4-3
13
Яворский
44
Пердута
14
Кане
25
17
Чеснаков
6
Пуцлин
5
Ндиайе
6
Скляр
31
Ризнык
7
Степанюк
99
22
Кабаев
29
Назарина
29
Назарина
22
Кабаев
28
Громов
17
Саядманеш
17
Саядманеш
28
Громов
99
0
0
99
7
Степанюк
21
Кравчук
21
Кравчук
7
Степанюк
13
Яворский
0
0
13
Яворский
Остались в запасе
Заря
Ворскла
6
Леовигилдо
ЦЗ
22
Никола Васили
ВР
47
Дмитрий Поддубный
ЦП
50
Сергей Гринь
ПП
9
Михайло Перович
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
77
Иван Песич
ЛВ
52
Daniil Semiyet
ЦФ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Остались в запасе
6
Леовигилдо
ЦЗ
22
Никола Васили
ВР
47
Дмитрий Поддубный
ЦП
50
Сергей Гринь
ПП
9
Михайло Перович
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
Остались в запасе
77
Иван Песич
ЛВ
52
Daniil Semiyet
ЦФ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Заря - Ворскла
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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