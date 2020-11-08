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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Виллем II
ПСВ - Виллем II: обзор матча 08 ноября 2020
ПСВ
08.11.2020, воскресенье, 22:00
Голландия. Эредивизие, 8 тур
3 : 0
Завершен
Виллем II
14'
Ф. Макс
21'
М. Гетце
82'
Д. Мален
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Виллем II
Замена
М. Киоло
️️️️
И. Сангаре
88'
84'
Замена
М. Нелом
️️️️
В. Павлидис
ГОЛ! 3:0!
Д. Мален
Пас отдал
Д. Дюмфрис
82'
Замена
А. Файн
️️️️
П. Росарио
74'
Замена
М. Жуниор
️️️️
М. Гетце
74'
Замена
Н. Мадуэке
️️️️
К. Гакпо
64'
63'
Красная карточка
Д. Кен
46'
Замена
О. Ромени
️️️️
М. Трезор
46'
Замена
Г. Саглам
️️️️
J. van der Heijden
Желтая карточка
П. Росарио
40'
ГОЛ! 2:0!
М. Гетце
Пас отдал
Д. Дюмфрис
21'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Макс
Пас отдал
П. Росарио
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
6
Ибраим Сангаре
ОП
27
Марио Гетце
АП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
7
Эран Захави
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
4
Jordens Peters
ЦЗ
8
Поль Ллонч
ЦП
7
Че Наннели
ЦП
27
Матс Келерт
ЦП
20
Leeroy Owusu
ЦФ
6
Jan-Arie van der Heijden
ЦФ
31
Майк Трезор
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
ПСВ
1
Ларс Уннершталь
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
Виллем II
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
24
Connor van den Berg
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
41
Maarten Schut
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
10
Джон Йебоа
ЦФ
3-2-1-2-2
38
Мвого
30
Макс
21
Боскальи
4
Тезе
13
Росарио
6
Сангаре
24
Дюмфрис
18
Гакпо
27
Гетце
14
Мален
7
Захави
3-3-4
26
Брондел
8
Хольмен
4
17
Кен
8
Ллонч
7
Наннели
27
Келерт
14
Павлидис
31
Трезор
6
20
13
Росарио
29
Файн
29
Файн
13
Росарио
6
Сангаре
6
Киоло
6
Киоло
6
Сангаре
18
Гакпо
20
Мадуэке
20
Мадуэке
18
Гакпо
27
Гетце
17
Жуниор
17
Жуниор
27
Гетце
6
61
Саглам
61
Саглам
6
31
Трезор
10
Ромени
10
Ромени
31
Трезор
14
Павлидис
18
Нелом
18
Нелом
14
Павлидис
Остались в запасе
ПСВ
Виллем II
5
Луис Фелипе
ЦЗ
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
1
Ларс Уннершталь
ВР
Главный тренер
Рогер Шмидт
24
Connor van den Berg
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
41
Maarten Schut
ЦФ
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
19
Пол Глэдон
ЦФ
10
Джон Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Остались в запасе
5
Луис Фелипе
ЦЗ
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
1
Ларс Уннершталь
ВР
Остались в запасе
24
Connor van den Berg
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
41
Maarten Schut
ЦФ
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
19
Пол Глэдон
ЦФ
10
Джон Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Юрген Штреппель
Статистика матча ПСВ - Виллем II
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Филипс
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