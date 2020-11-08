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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Реал
Валенсия - Реал: обзор матча 08 ноября 2020
Валенсия
08.11.2020, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 9 тур
4 : 1
Завершен
Реал
35'
К. Солер (П)
43'
Р. Варан (АГ)
54'
К. Солер (П)
63'
К. Солер (П)
23'
К. Бензема
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Реал
Замена
Джейсон
️️️️
Ю. Муса
87'
Замена
Р. Собрино
️️️️
М. Гомес
87'
Желтая карточка
Хауме
86'
Желтая карточка
У. Гильямон
84'
83'
Замена
Л. Йович
️️️️
Иско
Замена
К. Гамейро
️️️️
Л. Кан Ин
81'
Замена
А. Латорре
️️️️
Д. Черышев
77'
76'
Замена
М. Диас
️️️️
К. Бензема
76'
Замена
Т. Кроос
️️️️
Ф. Вальверде
64'
Замена
Родриго
️️️️
М. Асенсио
64'
Замена
М. Эдегор
️️️️
Винисиус
ГОЛ с пенальти! 4:1!
К. Солер
63'
62'
Желтая карточка
С. Рамос
ГОЛ с пенальти! 3:1!
К. Солер
54'
52'
Желтая карточка
Марсело
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Р. Варан
43'
Желтая карточка
У. Рачич
41'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Солер
35'
23'
ГОЛ! 0:1!
К. Бензема
Пас отдал
Марсело
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
10
Урош Рачич
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
20
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
21
Ману Вальехо
ЛВ
11
Алекс Санчес
ЛВ
88
Коба Куандреди
ЦП
23
Джейсон
ПВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
40
Серхио Сантос
ЦЗ
8
Тони Кроос
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
11
Родриго
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
2-2-2-3-1
1
Хауме
14
Гайя
3
Паулиста
22
Гильямон
10
Рачич
10
Васс
7
Солер
90
Черышев
7
Кан Ин
80
Муса
9
Гомес
3-2-3-2
1
Куртуа
93
Рамос
19
Варан
12
Марсело
8
Вальверде
20
Модрич
17
Васкес
22
Иско
7
Винисиус
9
Бензема
10
Асенсио
80
Муса
23
Джейсон
23
Джейсон
80
Муса
90
Черышев
3
Латорре
3
Латорре
90
Черышев
9
Гомес
19
Собрино
19
Собрино
9
Гомес
7
Кан Ин
9
Гамейро
9
Гамейро
7
Кан Ин
10
Асенсио
11
Родриго
11
Родриго
10
Асенсио
8
Вальверде
8
Кроос
8
Кроос
8
Вальверде
7
Винисиус
8
Эдегор
8
Эдегор
7
Винисиус
9
Бензема
9
Диас
9
Диас
9
Бензема
22
Иско
9
Йович
9
Йович
22
Иско
Остались в запасе
Валенсия
Реал
13
Кристиан Риверо
ВР
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
88
Коба Куандреди
ЦП
21
Ману Вальехо
ЛВ
11
Алекс Санчес
ЛВ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
Главный тренер
Хави Грасия
40
Серхио Сантос
ЦЗ
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
88
Коба Куандреди
ЦП
21
Ману Вальехо
ЛВ
11
Алекс Санчес
ЛВ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
Остались в запасе
40
Серхио Сантос
ЦЗ
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Валенсия - Реал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
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