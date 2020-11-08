Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Адмира Ваккер
ЛАСК - Адмира Ваккер: обзор матча 08 ноября 2020
ЛАСК
08.11.2020, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 7 тур
4 : 0
Завершен
Адмира Ваккер
16'
Г. Траунер
52'
Й. Эггештайн
67'
Р. Ранфтль
70'
Л. Гргич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЛАСК - Адмира Ваккер
83'
Замена
Л. Кронбергер
️️️️
M. Hausjell
82'
Замена
S. Maierhofer
️️️️
М. Бройниг
Замена
М. Эмиль Мадсен
️️️️
П. Михорль
77'
Замена
П. Плойер
️️️️
А. Грубер
77'
74'
Замена
О. Бабуску
️️️️
T. Tomić
ГОЛ! 4:0!
Л. Гргич
70'
Желтая карточка
А. Шлагер
69'
ГОЛ! 3:0!
Р. Ранфтль
67'
Замена
А. Андраде
️️️️
Р. Реннер
65'
Желтая карточка
П. Михорль
57'
56'
Желтая карточка
М. Бройниг
ГОЛ! 2:0!
Й. Эггештайн
Пас отдал
Р. Ранфтль
52'
Замена
Х. Балич
️️️️
Т. Гойгингер
52'
ГОЛ! 1:0!
Г. Траунер
Пас отдал
П. Михорль
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
18
Гернот Траунер
ЦЗ
28
Филипп Визингер
ЦЗ
8
Лукас Гргич
ЦП
5
Петар Филипович
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
23
Pascal Petlach
ЦЗ
18
Lukas Rath
ЦЗ
47
Леонардо Лукачевич
ЦЗ
24
Stephan Auer
ЦЗ
5
Роман Кершбаум
ЦП
97
Josef Ganda
ЦФ
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
24
Marco Hausjell
ЦФ
25
Miloš Spasić
ЦФ
90
Tomislav Tomić
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
20
Патрик Плойер
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
Адмира Ваккер
31
Осман Хаджикич
ВР
30
Пауль Коллер
ЦЗ
7
Лука Кронбергер
ЛВ
30
Онурхан Бабуску
ЦП
18
Phoenix Dominique Missi Tomp
ЦФ
21
Christian Gartner
ЦФ
0
S. Maierhofer
ЦФ
2-5-3
30
Шлагер
18
Траунер
28
Визингер
5
Филипович
34
Михорль
26
Ранфтль
36
Реннер
8
Гргич
36
Гойгингер
9
Грубер
19
Эггештайн
4-1-5
1
18
47
Лукачевич
24
23
5
Кершбаум
97
90
25
24
14
Бройниг
9
Грубер
20
Плойер
20
Плойер
9
Грубер
36
Реннер
16
Андраде
16
Андраде
36
Реннер
34
Михорль
21
Мадсен
21
Мадсен
34
Михорль
36
Гойгингер
18
Балич
18
Балич
36
Гойгингер
24
7
Кронбергер
7
Кронбергер
24
90
30
Бабуску
30
Бабуску
90
14
Бройниг
0
0
14
Бройниг
Остались в запасе
ЛАСК
Адмира Ваккер
36
Томас Гебауэр
ВР
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
Главный тренер
Доминик Талхаммер
31
Осман Хаджикич
ВР
30
Пауль Коллер
ЦЗ
18
Phoenix Dominique Missi Tomp
ЦФ
21
Christian Gartner
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
Остались в запасе
31
Осман Хаджикич
ВР
30
Пауль Коллер
ЦЗ
18
Phoenix Dominique Missi Tomp
ЦФ
21
Christian Gartner
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча ЛАСК - Адмира Ваккер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Линцер Гугл
Новости команд
Все
ЛАСК
Адмира Ваккер
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:51
Батраков – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
5 ноября
2
ЛАСК – «Слован»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«ЛАСК» – «Слован» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «ЛАСКа» и «Слована» на победу в матче 4 тура
2 ноября
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:51
Батраков – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
5 ноября
2
ЛАСК – «Слован»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«ЛАСК» – «Слован» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «ЛАСКа» и «Слована» на победу в матче 4 тура
2 ноября
Товарищеский матч. Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой»
2021.07.09 19:48
Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Аполлон», а «Арсенал» – «Ваккер»
2019.06.29 20:06
«Зенит» на первом сборе встретится с «Ваккером», «Левски» и «Црвеной Звездой»
2019.06.11 13:29
5
«Динамо» сыграет в Австрии с чемпионами Азербайджана, Болгарии, Албании и дублем «Баварии»
2017.06.12 08:55
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+