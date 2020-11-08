Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Гойас
Сан-Паулу - Гойас: обзор матча 08 ноября 2020
Сан-Паулу
08.11.2020, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 20 тур
2 : 1
Завершен
Гойас
24'
Бреннер
79'
И. Гомес
19'
F.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Паулу - Гойас
90'
+5
Вторая желтая
B.
87'
Желтая карточка
B.
Желтая карточка
Луан
87'
Замена
Р. Нестор
️️️️
Бреннер
84'
ГОЛ! 2:1!
И. Гомес
Пас отдал
Бреннер
79'
78'
Замена
Херон
️️️️
C.
76'
Замена
V. Andrade
️️️️
D. Baggio
75'
Замена
Сандро
️️️️
G. JÃºnior
Замена
И. Винисиус
️️️️
J.
74'
69'
Замена
R. Moura
️️️️
F.
Замена
H.
️️️️
В. Буэно
58'
Замена
Пабло
️️️️
Д. Коста
58'
ГОЛ! 1:1!
Бреннер
Пас отдал
J.
24'
19'
ГОЛ! 0:1!
F.
Пас отдал
В. Лопес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
6
Рейналдо
ЛЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
33
Луан
ОП
17
Игор Гомес
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
10
Лусиано
ЦП
18
Tiago Volpi
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
20
Juanfran
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Гойас
31
Кажу
ЛЗ
33
Давид Дуарт
ЦЗ
20
Chico
ЦЗ
5
Alejandro Cabral
ЦП
23
Tadeu
ЦФ
70
Винисиус Лопес
ЦФ
20
FernandÃ£o
ЦФ
29
Gilberto JÃºnior
ЦФ
92
Douglas Baggio
ЦФ
15
Juan Pintado
ЦФ
5
Breno
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Сан-Паулу
12
Тиаго Коуто
ВР
36
Патрик
ЛЗ
3
Лео
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
44
Жонас Торо
ЛВ
11
Родриго Нестор
ЦП
92
Пабло
ЦФ
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
15
Hernanes
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
Гойас
4
Херон
ЛЗ
27
Кевин Кеведо
ЛВ
30
Сандро
ЦП
9
Rafael Moura
ЦФ
31
Victor Andrade
ЦФ
77
Ratinho
ЦФ
25
Gustavo Blanco
ЦФ
77
Vidal
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
34
Iago MendonÃ§a
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
3-1-4-3
6
Рейналдо
19
Коста
34
Алвес
33
Луан
17
Гомес
15
Буэно
10
Лусиано
8
Сара
20
20
Бреннер
18
3-1-5
33
Дуарт
20
31
Кажу
5
20
5
15
92
29
20
18
Винисиус
18
Винисиус
20
19
Коста
92
Пабло
92
Пабло
19
Коста
15
Буэно
15
15
15
Буэно
20
Бреннер
11
Нестор
11
Нестор
20
Бреннер
5
Арболеда
5
Арболеда
20
9
9
20
92
31
31
92
29
30
Сандро
30
Сандро
29
20
4
Херон
4
Херон
20
Остались в запасе
Сан-Паулу
Гойас
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
44
Жонас Торо
ЛВ
36
Патрик
ЛЗ
3
Лео
ЦЗ
92
Rodrigo
ЦФ
12
Тиаго Коуто
ВР
Главный тренер
Рожерио Сени
77
Ratinho
ЦФ
25
Gustavo Blanco
ЦФ
27
Кевин Кеведо
ЛВ
77
Vidal
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
34
Iago MendonÃ§a
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Остались в запасе
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
44
Жонас Торо
ЛВ
36
Патрик
ЛЗ
3
Лео
ЦЗ
92
Rodrigo
ЦФ
12
Тиаго Коуто
ВР
Остались в запасе
77
Ratinho
ЦФ
25
Gustavo Blanco
ЦФ
27
Кевин Кеведо
ЛВ
77
Vidal
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
34
Iago MendonÃ§a
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Элио дос Анжос
Статистика матча Сан-Паулу - Гойас
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сан-Паулу
1 : 0
18.10.2026
Васко да Гама
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
Стадион:
Морумби
Новости команд
Все
Сан-Паулу
Гойас
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
Серия A: шансы «Мирасола» и «Сан-Паулу» на победу в матче 32-го тура
23 октября
«Сан-Паулу» – «Васко да Гама»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
Серия A: шансы «Мирасола» и «Сан-Паулу» на победу в матче 32-го тура
23 октября
«Сан-Паулу» – «Васко да Гама»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
Защитник клуба РПЛ перешел в команду бразильской Серии B
2025.01.10 10:57
Агент защитника «Ахмата» подтвердил интерес бразильского клуба к игроку
2025.01.07 13:12
Агент Соуто оценил вероятность перехода 21-летнего бразильца в ЦСКА зимой
2022.12.09 08:56
В «Гойасе» отреагировали на новость об интересе ЦСКА к Соуто
2022.08.18 17:54
ЦСКА может подписать 20-летнего бразильца Соуто
2022.08.18 16:49
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+