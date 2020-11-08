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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Шахтер
Динамо К - Шахтер: обзор матча 08 ноября 2020
Динамо К
08.11.2020, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 9 тур
0 : 3
Завершен
Шахтер
34'
А. Мораес
66'
М. Антонио
73'
А. Патрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Шахтер
73'
ГОЛ! 0:3!
А. Патрик
Замена
Н. Русин
️️️️
Ж. Родригес
71'
70'
Замена
В. Коваленко
️️️️
М. Антонио
70'
Замена
А. Патрик
️️️️
Марлос
70'
Замена
Фернандо
️️️️
А. Мораес
66'
ГОЛ! 0:2!
М. Антонио
Пас отдал
Т. Степаненко
Замена
К. де Пена
️️️️
Б. Вербич
61'
52'
Замена
М. Соломон
️️️️
Тайсон
51'
Желтая карточка
М. Антонио
50'
Замена
М. Сиприано
️️️️
В. Корниенко
Красная карточка
С. Сидорчук
45'
+1
44'
Желтая карточка
Марлос
Желтая карточка
Б. Вербич
38'
34'
ГОЛ! 0:1!
А. Мораес
Пас отдал
Додо
Желтая карточка
А. Андриевский
17'
14'
Желтая карточка
Тете
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
18
Александр Андриевский
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Маркос Антонио
ЦП
11
Тете
ПВ
10
Марлос
ПВ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Динамо К
34
Александр Сирота
ЦЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
11
Клейтон
ПВ
31
Назарий Русин
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
8
Майкон
ЦП
10
Алан Патрик
АП
21
Виктор Коваленко
АП
11
Фернандо
ЦФ
3-4-2-1
35
Нещерет
6
Забарный
4
Попов
94
Кедзиора
18
Андриевский
29
Буяльский
8
Сидорчук
31
Шабанов
7
Вербич
11
Цыганков
7
Родригес
4-1-1-2-2
12
Трубин
2
Додо
5
Хочолава
22
Матвиенко
9
Корниенко
27
Степаненко
8
Антонио
10
Марлос
11
Тете
11
Тайсон
18
Мораес
7
Вербич
14
де Пена
14
де Пена
7
Вербич
7
Родригес
31
Русин
31
Русин
7
Родригес
11
Тайсон
10
Соломон
10
Соломон
11
Тайсон
18
Мораес
11
Фернандо
11
Фернандо
18
Мораес
10
Марлос
10
Патрик
10
Патрик
10
Марлос
9
Корниенко
6
Сиприано
6
Сиприано
9
Корниенко
8
Антонио
21
Коваленко
21
Коваленко
8
Антонио
Остались в запасе
Динамо К
Шахтер
11
Клейтон
ПВ
34
Александр Сирота
ЦЗ
Главный тренер
Мирча Луческу
50
Сергей Болбат
ПЗ
30
Андрей Пятов
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
8
Майкон
ЦП
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
11
Клейтон
ПВ
34
Александр Сирота
ЦЗ
Остались в запасе
50
Сергей Болбат
ПЗ
30
Андрей Пятов
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
8
Майкон
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Динамо К - Шахтер
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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