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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Генчлербирлиги
Истанбул Башакшехир - Генчлербирлиги: обзор матча 08 ноября 2020
Истанбул Башакшехир
08.11.2020, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Генчлербирлиги
80'
Ф. Гульбрандсен
90+5'
М. Топал
1'
S. Yilmaz
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Генчлербирлиги
ГОЛ! 2:1!
М. Топал
Пас отдал
Н. Шадли
90'
+5
90'
Желтая карточка
Д. Кандеяш
87'
Желтая карточка
К. Нордфельдт
Замена
К. Сертел
️️️️
Б. Болинголи
86'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Гульбрандсен
Пас отдал
Н. Шадли
80'
Замена
Н. Шадли
️️️️
Д. Тюрук
79'
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
Б. Озкан
79'
72'
Красная карточка
М. Юханссон
60'
Замена
S. Gokhan Altiparmak
️️️️
S. Yilmaz
60'
Замена
С. Дикмен
️️️️
M. Yildirim
54'
Желтая карточка
Р. Пирис
Замена
Жулиано
️️️️
Д. Алексич
46'
Замена
М. Топал
️️️️
А. Епуряну
46'
1'
ГОЛ! 0:1!
S. Yilmaz
Пас отдал
M. Yildirim
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Генчлербирлиги
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Diego Angelo
ЦЗ
39
Pierre-Yves Polomat
ЦЗ
15
Zargo TourÃ©
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
26
Роберт Пирис
ЦП
8
Murat Yildirim
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
3
Берат Эздемир
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
11
Floyd AyitÃ©
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
20
Жулиано
АП
70
Мете Каан Демир
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Генчлербирлиги
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
11
Халил Пехливан
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
55
Abdullah Sahindere
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
77
Mustafa Cecenoglu
ЦФ
7
Dominik Furman
ЦФ
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
3-2-3-1-1
34
Гюнок
26
Понк
24
Епуряну
9
Алексич
5
Болинголи
2
Рафаэл
19
Озкан
17
Кахведжи
9
Тюрук
10
Вишча
19
Ба
4-5-1
15
Нордфельдт
4
Юханссон
39
15
3
26
Пирис
21
Кандеяш
3
Эздемир
17
8
11
5
Болинголи
88
Сертел
88
Сертел
5
Болинголи
9
Тюрук
89
Шадли
89
Шадли
9
Тюрук
24
Епуряну
5
Топал
5
Топал
24
Епуряну
9
Алексич
20
Жулиано
20
Жулиано
9
Алексич
19
Озкан
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
19
Озкан
8
6
Дикмен
6
Дикмен
8
17
26
26
17
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Генчлербирлиги
70
Мете Каан Демир
ЦФ
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
77
Mustafa Cecenoglu
ЦФ
7
Dominik Furman
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
11
Халил Пехливан
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
55
Abdullah Sahindere
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
23
I. Karakas
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Остались в запасе
70
Мете Каан Демир
ЦФ
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
Остались в запасе
77
Mustafa Cecenoglu
ЦФ
7
Dominik Furman
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
11
Халил Пехливан
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
55
Abdullah Sahindere
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
23
I. Karakas
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Метин Диядин
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Генчлербирлиги
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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