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Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Атлетик
Вальядолид - Атлетик: обзор матча 08 ноября 2020
Вальядолид
08.11.2020, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 9 тур
2 : 1
Завершен
Атлетик
19'
Ф. Орельяна (П)
48'
М. Андре
86'
И. Уильямс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Атлетик
Желтая карточка
Р. Гарсия
90'
+1
86'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
И. Уильямс
Замена
Р. Гарсия
️️️️
О. Плано
82'
Замена
Д. Эль-Ямик
️️️️
М. Андре
82'
75'
Замена
О. Саррага
️️️️
У. Лопес
75'
Замена
О. Сансет
️️️️
И. Муньяин
Желтая карточка
Ж. Масип
71'
Замена
В. Рубио
️️️️
Ф. Орельяна
68'
66'
Желтая карточка
И. Муньяин
Желтая карточка
Р. Алькарас
66'
Замена
Л. Перес
️️️️
П. Эрвияс
58'
53'
Замена
М. Весга
️️️️
Д. Гарсия
53'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
Р. Гарсия
52'
Замена
А. Беренгер
️️️️
Х. Морсильо
ГОЛ! 2:0!
М. Андре
48'
Желтая карточка
П. Эрвияс
38'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Орельяна
19'
17'
Желтая карточка
У. Симон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
6
Феде
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
20
Оскар Плано
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Вальядолид
13
Роберто
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
7
Жота
ЛВ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
19
Тони Вилья
ЛВ
21
Мичел
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
19
Шон Вайссман
ЦФ
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
10
Иньиго Висенте
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
3-2-3-2
1
Масип
22
Мартинес
18
Гонсалес
12
Фернандес
6
Феде
4
Алькарас
14
Эрвияс
20
Плано
14
Орельяна
14
Гвардиола
10
Андре
4-2-2-2
1
Симон
2
Капа
26
Мартинес
5
Альварес
17
Бершиче
8
Лопес
14
Дани Гарсия
10
Муньяин
7
Морсильо
14
Гарсия
9
Уильямс
14
Эрвияс
2
Перес
2
Перес
14
Эрвияс
10
Андре
5
Эль-Ямик
5
Эль-Ямик
10
Андре
14
Орельяна
20
Рубио
20
Рубио
14
Орельяна
20
Плано
15
Гарсия
15
Гарсия
20
Плано
7
Морсильо
7
Беренгер
7
Беренгер
7
Морсильо
10
Муньяин
8
Сансет
8
Сансет
10
Муньяин
8
Лопес
6
Саррага
6
Саррага
8
Лопес
14
Дани Гарсия
6
Весга
6
Весга
14
Дани Гарсия
14
Гарсия
12
Вильялибре
12
Вильялибре
14
Гарсия
Остались в запасе
Вальядолид
Атлетик
7
Жота
ЛВ
19
Тони Вилья
ЛВ
13
Роберто
ВР
21
Мичел
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
19
Шон Вайссман
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
10
Иньиго Висенте
ЛВ
12
Унаи Венцедор
ЦП
13
Хокин Эскьета
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
7
Жота
ЛВ
19
Тони Вилья
ЛВ
13
Роберто
ВР
21
Мичел
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
19
Шон Вайссман
ЦФ
Остались в запасе
10
Иньиго Висенте
ЛВ
12
Унаи Венцедор
ЦП
13
Хокин Эскьета
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Вальядолид - Атлетик
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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