Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Коритиба
Интернасьонал - Коритиба: обзор матча 08 ноября 2020
Интернасьонал
08.11.2020, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 20 тур
2 : 2
Завершен
Коритиба
33'
Ю. Алберто
59'
Нонато
48'
G. Augusto
74'
S.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интернасьонал - Коритиба
Желтая карточка
Д. Мусто
90'
+6
88'
Замена
R. Martinez
️️️️
G. Augusto
84'
Желтая карточка
Р. Муньис
Замена
Д. Мусто
️️️️
Р. Линдосо
84'
82'
Желтая карточка
Y. Sasse
81'
Замена
Р. Муньис
️️️️
R. Oliveira
75'
Замена
Y. Sasse
️️️️
Маттеус
74'
ГОЛ! 2:2!
S.
Пас отдал
G. Augusto
74'
Замена
H. Vermudt
️️️️
R.
74'
Замена
Н. Фогаса
️️️️
N.
ГОЛ! 2:1!
Нонато
59'
Замена
Нонато
️️️️
М. Гильерме
56'
Замена
Родиней
️️️️
Ю. Алберто
56'
Красная карточка
Хейтор
53'
Желтая карточка
Хейтор
48'
48'
ГОЛ! 1:1!
G. Augusto
Пас отдал
N.
ГОЛ! 1:0!
Ю. Алберто
Пас отдал
Хейтор
33'
14'
Желтая карточка
R.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
14
Марсело Ломба
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
5
Хейтор
ПЗ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
23
Родриго Линдосо
ОП
23
Зе Габриэл
ОП
8
Патрик
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
9
Юри Алберто
ЦФ
99
Abel Hernández
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Коритиба
95
Матеус Салес
ОП
5
Уго Моура
ОП
27
Маттеус
ЦП
10
Giovanni Augusto
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
9
Ricardo Oliveira
ЦФ
17
NeÃlton
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
3
Rodolfo
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
84
Wilson
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Интернасьонал
23
Родиней
ПЗ
7
Пеглоу
ЛВ
13
Родриго Дурадо
ОП
18
Дамьян Мусто
ОП
16
Нонато
ЦП
18
Маурисио
АП
25
Бруно Пракседес
АП
9
Leandro Fernández
ЦФ
10
Andres D'Alessandro
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
41
Pedro Henrique
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
Коритиба
2
Натанаэл
ПАЗ
31
Yan Sasse
ЦП
33
Arthur
ЦФ
44
Rhodolfo
ЦФ
27
Gabriel
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
27
Ramon Martinez
ЦФ
9
Родриго Муньис
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
3-2-2-1-2
14
Ломба
27
Мойзес
31
Куэста
5
Хейтор
23
Линдосо
23
Зе Габриэл
8
Патрик
88
Эденилсон
95
Гильерме
99
9
Алберто
2-1-5
95
Салес
5
Моура
27
Маттеус
17
84
13
3
35
95
Гильерме
16
Нонато
16
Нонато
95
Гильерме
9
Алберто
23
Родиней
23
Родиней
9
Алберто
23
Линдосо
18
Мусто
18
Мусто
23
Линдосо
3
56
56
3
10
27
27
10
9
9
Муньис
9
Муньис
9
17
9
Фогаса
9
Фогаса
17
27
Маттеус
31
31
27
Маттеус
Остались в запасе
Интернасьонал
Коритиба
9
Leandro Fernández
ЦФ
7
Пеглоу
ЛВ
18
Маурисио
АП
10
Andres D'Alessandro
ЦФ
25
Бруно Пракседес
АП
13
Родриго Дурадо
ОП
6
Uendel
ЦФ
41
Pedro Henrique
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
33
Arthur
ЦФ
44
Rhodolfo
ЦФ
2
Натанаэл
ПАЗ
27
Gabriel
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
9
Leandro Fernández
ЦФ
7
Пеглоу
ЛВ
18
Маурисио
АП
10
Andres D'Alessandro
ЦФ
25
Бруно Пракседес
АП
13
Родриго Дурадо
ОП
6
Uendel
ЦФ
41
Pedro Henrique
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
Остались в запасе
33
Arthur
ЦФ
44
Rhodolfo
ЦФ
2
Натанаэл
ПАЗ
27
Gabriel
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Интернасьонал - Коритиба
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
- : -
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Мирассол
2 : 0
17.10.2026
Интернасьонал
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
Новости команд
Все
Интернасьонал
Коритиба
Бразильский клуб близок к выкупу полузащитника ЦСКА
Вчера, 10:17
4
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Васко да Гама» и «Интернасьонала» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Коритибы» на победу в матче 34 тура
3 ноября
Бразильский клуб близок к выкупу полузащитника ЦСКА
Вчера, 10:17
4
Серия A Бразилии: шансы «Васко да Гама» и «Интернасьонала» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Коритибы» на победу в матче 34 тура
3 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Ботафого» на победу в матче 32-го тура
23 октября
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Коритибы» на победу в матче 34 тура
3 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Гремио» на победу в матче 32-го тура
26 октября
«Атлетико Минейро» – «Коритиба»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+