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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Денизлиспор
Йени Малатьяспор - Денизлиспор: обзор матча 08 ноября 2020
Йени Малатьяспор
08.11.2020, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Денизлиспор
7'
K. Kanatsızkuş
17'
A. Acquah
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йени Малатьяспор - Денизлиспор
Замена
A. Ildiz
️️️️
K. Kanatsızkuş
86'
75'
Замена
Ф. Варела
️️️️
I. Aissati
74'
Желтая карточка
Р. Муравски
74'
Замена
М. Доссеви
️️️️
M. Mesanovic
Замена
O. Sahan
️️️️
A. BÃ¼yÃ¼k
66'
65'
Замена
Ã. Ãzdemir
️️️️
R. Niyaz
Замена
Ж. Топалли
️️️️
J. Lukoki
65'
58'
Замена
Р. Муравски
️️️️
O. Yilmaz
Желтая карточка
J. Lukoki
56'
39'
Желтая карточка
Фабиано
Замена
Ю. Ндайшими
️️️️
К. Куэва
37'
Замена
М. Акча
️️️️
З. Явру
36'
ГОЛ! 2:0!
A. Acquah
Пас отдал
Б. Тетти
17'
ГОЛ! 1:0!
K. Kanatsızkuş
Пас отдал
J. Lukoki
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
18
Зеки Явру
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
99
Кристиан Куэва
ЦП
19
Afriyie Acquah
ЦП
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
26
Semih Kaya
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
92
Jody Lukoki
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Денизлиспор
2
Tiago Lopes
ЦЗ
4
Фабиано
ЦЗ
15
Oguz Yilmaz
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
10
Ismail Aissati
ЦП
29
Costel Pantilimon
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
6
Marvin Bakalorz
ЦФ
11
Hugo Rodallega
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
Йени Малатьяспор
17
Гвидо Эррера
ВР
13
Мурат Акча
ЦЗ
3
Erkan Kas
ЦЗ
70
Olcay Sahan
ЦП
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
30
Ahmed Ildiz
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
8
F. Zuqui
ЦФ
9
Umut Bulut
ЦФ
Денизлиспор
1
Дженк Генен
ВР
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
0
M. Ozkal
ЦЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
22
Радослав Муравски
ЦП
10
Феде Варела
АП
76
Ãzer Ãzdemir
ЦФ
94
Muhammed Eren Kiryolcu
ЦФ
44
Alihan Kalkan
ЦФ
3-2-5
22
18
Явру
15
Хадебе
15
Хафез
99
Куэва
19
26
92
30
Тетти
7
17
4-1-5
4
Фабиано
15
3
Суботич
2
10
28
Сагаль
9
11
6
20
92
11
Топалли
11
Топалли
92
18
Явру
13
Акча
13
Акча
18
Явру
7
70
70
7
99
Куэва
55
Ндайшими
55
Ндайшими
99
Куэва
17
30
30
17
20
76
76
20
10
10
Варела
10
Варела
10
9
14
Доссеви
14
Доссеви
9
15
22
Муравски
22
Муравски
15
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Денизлиспор
8
F. Zuqui
ЦФ
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
17
Гвидо Эррера
ВР
3
Erkan Kas
ЦЗ
9
Umut Bulut
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
1
Дженк Генен
ВР
94
Muhammed Eren Kiryolcu
ЦФ
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
0
M. Ozkal
ЦЗ
44
Alihan Kalkan
ЦФ
Остались в запасе
8
F. Zuqui
ЦФ
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
17
Гвидо Эррера
ВР
3
Erkan Kas
ЦЗ
9
Umut Bulut
ЦФ
Остались в запасе
1
Дженк Генен
ВР
94
Muhammed Eren Kiryolcu
ЦФ
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
0
M. Ozkal
ЦЗ
44
Alihan Kalkan
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Йени Малатьяспор - Денизлиспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Информация о матче
Стадион:
Денизли
Новости команд
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Йени Малатьяспор
Денизлиспор
Турецкий вратарь погиб под завалами после землетрясения
2023.02.07 20:53
2
Турецкий вратарь попал под завалы из-за землетрясения. Спасатели не могут его найти
2023.02.06 15:09
Суперлига. «Гиресунспор» с Шапи победил на выезде «Йени Малатьяспор»
2022.04.10 16:31
2
Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил в Малатье, «Галатасарай» впервые за 21 год обыграл «Фенербахче» в гостях
2020.02.24 00:05
«Ростов» объявил о переходе Кьяртанссона в «Йени Малатьяспор»
2020.01.27 11:18
4
Турецкий вратарь погиб под завалами после землетрясения
2023.02.07 20:53
2
Турецкий вратарь попал под завалы из-за землетрясения. Спасатели не могут его найти
2023.02.06 15:09
Суперлига. «Гиресунспор» с Шапи победил на выезде «Йени Малатьяспор»
2022.04.10 16:31
2
Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил в Малатье, «Галатасарай» впервые за 21 год обыграл «Фенербахче» в гостях
2020.02.24 00:05
«Ростов» объявил о переходе Кьяртанссона в «Йени Малатьяспор»
2020.01.27 11:18
4
Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил «Денизлиспор» и покинул зону вылета
2020.01.26 16:08
1
Журналист Егоров: «Денизлиспор» может арендовать Джано с условием, что «Спартак» выплатит 60% зарплаты. Но турки ищут и другие варианты»
2020.01.08 12:38
5
Aksam: «Спартак» согласился отдать Джано в аренду «Денизлиспору»
2019.12.27 16:38
9
Джано может перейти в «Денизлиспор», «Спартак» готов часть зарплаты игрока взять на себя
2019.12.23 14:30
8
Фанат «Денизлиспора» наблюдал за игрой команды с крана. Болельщику запретили посещать стадион
2018.04.29 00:52
1
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