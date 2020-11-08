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Вольфсбург - Хоффенхайм
Вольфсбург - Хоффенхайм: обзор матча 08 ноября 2020
Вольфсбург
08.11.2020, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Хоффенхайм
5'
Р. Штеффен
26'
В. Вегхорст
88'
С. Адамян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Хоффенхайм
90'
+3
Пенальти не реализован!
М. Даббур
Замена
М. Понграчич
️️️️
К. Шлагер
90'
88'
ГОЛ! 2:1!
С. Адамян
Пас отдал
К. Фогт
87'
Замена
Клаусс
️️️️
М. Богард
82'
Желтая карточка
К. Фогт
Пенальти не реализован!
В. Вегхорст
82'
74'
Замена
И. Бебу
️️️️
Д. Самассеку
Замена
В. Са
️️️️
Р. Штеффен
71'
Замена
Я. Герхардт
️️️️
Й. Брекало
71'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
М. Филипп
62'
59'
Замена
️️️️
М. Гачинович
59'
Замена
С. Адамян
️️️️
Ф. Гриллич
Желтая карточка
Д. Энтони Брукс
48'
45'
+3
Желтая карточка
С. Руди
30'
Желтая карточка
К. Баумгартнер
ГОЛ! 2:0!
В. Вегхорст
Пас отдал
Р. Штеффен
26'
ГОЛ! 1:0!
Р. Штеффен
Пас отдал
М. Филипп
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
6
Мелайро Богард
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Юнус Малли
АП
21
Бартош Бялек
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
24
Марко Йон
ЛП
8
Мият Гачинович
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
99
Клаусс
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
4-2-2-2
1
Кастелс
21
Руссийон
5
Лакруа
25
Брукс
17
Баку
21
Шлагер
27
Арнольд
7
Брекало
11
Штеффен
9
Вегхорст
26
Филипп
3-3-1-1-2
1
Бауманн
7
Фогт
25
Акпогума
30
Сессеньон
6
Богард
18
Самассеку
27
Гриллич
13
Руди
14
Баумгартнер
9
Даббур
19
Бельфодиль
11
Штеффен
27
Са
27
Са
11
Штеффен
21
Шлагер
5
Понграчич
5
Понграчич
21
Шлагер
7
Брекало
31
Герхардт
31
Герхардт
7
Брекало
26
Филипп
14
Мехмеди
14
Мехмеди
26
Филипп
18
Самассеку
9
Бебу
9
Бебу
18
Самассеку
8
Гачинович
8
Гачинович
6
Богард
99
Клаусс
99
Клаусс
6
Богард
27
Гриллич
22
Адамян
22
Адамян
27
Гриллич
Остались в запасе
Вольфсбург
Хоффенхайм
21
Бартош Бялек
ЦФ
12
Павао Перван
ВР
43
Кевин Мбабу
ПЗ
10
Юнус Малли
АП
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
24
Марко Йон
ЛП
20
Филипп Пентке
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
21
Бартош Бялек
ЦФ
12
Павао Перван
ВР
43
Кевин Мбабу
ПЗ
10
Юнус Малли
АП
22
Омар Мармуш
ЦФ
Остались в запасе
24
Марко Йон
ЛП
20
Филипп Пентке
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Вольфсбург - Хоффенхайм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
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