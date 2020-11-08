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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Интер
Аталанта - Интер: обзор матча 08 ноября 2020
Аталанта
08.11.2020, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 7 тур
1 : 1
Завершен
Интер
79'
А. Миранчук
58'
Л. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Интер
Замена
Й. Мохика
️️️️
М. Руджери
90'
83'
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
Э. Янг
83'
Замена
А. Хакими
️️️️
М. Дармиан
ГОЛ! 1:1!
А. Миранчук
Пас отдал
Л. Муриэль
79'
74'
Замена
И. Перишич
️️️️
А. Санчес
74'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Л. Мартинес
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Р. Толой
73'
Замена
С. Ламмерс
️️️️
Д. Сапата
73'
70'
Желтая карточка
А. Видаль
70'
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
А. Видаль
Замена
М. Пессина
️️️️
М. Пашалич
60'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Р. Малиновский
59'
58'
ГОЛ! 0:1!
Л. Мартинес
Пас отдал
Э. Янг
44'
Желтая карточка
С. де Врей
Желтая карточка
Б. Джимсити
33'
30'
Желтая карточка
Л. Мартинес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
16
Амад Диалло
ПВ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Интер
1
Филип Станкович
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
42
Лоренцо Моретти
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
3-2-2-1-2
57
Спортиелло
21
Ромеро
6
Джимсити
33
Хатебур
13
Руджери
2
Толой
8
Фройлер
17
Малиновский
8
Пашалич
91
Сапата
10
Гомес
3-3-2-2
1
Ханданович
37
Шкриньяр
6
де Врей
95
Бастони
36
Дармиан
77
Брозович
15
Янг
23
Видаль
23
Барелла
4
Санчес
10
Мартинес
91
Сапата
29
Ламмерс
29
Ламмерс
91
Сапата
13
Руджери
22
Мохика
22
Мохика
13
Руджери
8
Пашалич
32
Пессина
32
Пессина
8
Пашалич
17
Малиновский
59
Миранчук
59
Миранчук
17
Малиновский
2
Толой
10
Муриэль
10
Муриэль
2
Толой
4
Санчес
5
Перишич
5
Перишич
4
Санчес
15
Янг
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
15
Янг
36
Дармиан
2
Хакими
2
Хакими
36
Дармиан
23
Видаль
21
Гальярдини
21
Гальярдини
23
Видаль
10
Мартинес
9
Лукаку
9
Лукаку
10
Мартинес
Остались в запасе
Аталанта
Интер
16
Амад Диалло
ПВ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
1
Филип Станкович
ВР
42
Лоренцо Моретти
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
13
Ионуц Раду
ВР
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
16
Амад Диалло
ПВ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Станкович
ВР
42
Лоренцо Моретти
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
13
Ионуц Раду
ВР
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Аталанта - Интер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
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