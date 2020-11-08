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Манчестер Сити - Ливерпуль
Манчестер Сити - Ливерпуль: обзор матча 08 ноября 2020
Манчестер Сити
08.11.2020, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Ливерпуль
31'
Г. Жезус
13'
М. Салах (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Ливерпуль
Желтая карточка
К. Уокер
90'
+3
Желтая карточка
Э. Ляпорт
79'
63'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Т. Александер-Арнольд
Желтая карточка
Р. Стерлинг
61'
Замена
Б. Силва
️️️️
Ф. Торрес
61'
59'
Замена
Д. Шакири
️️️️
Р. Фирмино
46'
Желтая карточка
Ж. Матип
Пенальти не реализован!
К. Де Брюйне
42'
ГОЛ! 1:1!
Г. Жезус
Пас отдал
К. Де Брюйне
31'
13'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Салах
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
20
Бернарду Силва
АП
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
2
Канселу
14
Ляпорт
3
Диаш
2
Уокер
16
Родри
20
Гюндоган
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
14
Торрес
9
Жезус
4-2-3-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
32
Матип
2
Гомес
3
Робертсон
14
Хендерсон
23
Вейналдум
10
Салах
20
Жота
10
Мане
9
Фирмино
14
Торрес
20
Силва
20
Силва
14
Торрес
12
Александер-Арнольд
20
Милнер
20
Милнер
12
Александер-Арнольд
9
Фирмино
10
Шакири
10
Шакири
9
Фирмино
Остались в запасе
Манчестер Сити
Ливерпуль
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
13
Адриан
ВР
21
Кертис Джонс
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
Остались в запасе
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
13
Адриан
ВР
21
Кертис Джонс
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Манчестер Сити - Ливерпуль
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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