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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Олесунн
Буде-Глимт - Олесунн: обзор матча 08 ноября 2020
Буде-Глимт
08.11.2020, воскресенье, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
7 : 0
Завершен
Олесунн
38'
У. Ветлесен
44'
У. Салтнес
56'
У. Салтнес
70'
О. Сольбаккен
81'
K. Junker
90'
Ф. Бьоркан
90'
Э. Хаген
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Буде-Глимт - Олесунн
ГОЛ! 7:0!
Э. Хаген
90'
ГОЛ! 6:0!
Ф. Бьоркан
90'
Замена
R. Hauge
️️️️
А. Сампстед
88'
84'
Замена
S. Tafjord
️️️️
Д. Кристьян Олафссон
ГОЛ! 5:0!
K. Junker
Пас отдал
Ф. Зинкернагель
81'
Замена
Э. Хаген
️️️️
П. Берг
77'
Замена
В. Бонифаци
️️️️
О. Сольбаккен
77'
Замена
М. Конрадсен
️️️️
У. Ветлесен
71'
Замена
И. Амундсен
️️️️
М. Хейбротен
71'
ГОЛ! 4:0!
О. Сольбаккен
Пас отдал
У. Салтнес
70'
60'
Замена
M. Karlsbakk
️️️️
I. Uzochukwu
60'
Замена
S. Steen Saethre
️️️️
Н. Кастро
ГОЛ! 3:0!
У. Салтнес
Пас отдал
Ф. Бьоркан
56'
ГОЛ! 2:0!
У. Салтнес
Пас отдал
У. Ветлесен
44'
ГОЛ! 1:0!
У. Ветлесен
Пас отдал
K. Junker
38'
Желтая карточка
У. Ветлесен
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
9
Ола Сольбаккен
ПВ
77
Kasper Junker
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Олесунн
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
20
Каспер Йоргенсен
ЦЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
9
Никлас Кастро
ЛВ
7
Ненасс
ЦП
1
Gudmund Kongshavn
ЦФ
4
Jonas Gronner
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
6
Daan Klinkenberg
ЦФ
30
Izunna Uzochukwu
ЦФ
9
Сигурд Хауген
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
6
Вегард Моберг
ЦП
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
0
R. Hauge
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Олесунн
0
S. Tafjord
ЦФ
24
Enock Mwimba
ЦФ
15
Stale Steen Saethre
ЦФ
36
Vetle Fiskerstrand
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
2
Shaquill Sno
ЦФ
17
Mamadou Diaw
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
2
Лоде
2
Сампстед
22
Хейбротен
7
Берг
14
Салтнес
10
Ветлесен
11
Зинкернагель
9
Сольбаккен
77
2-1-2-5
20
Йоргенсен
20
Олафссон
7
Ненасс
7
Нордли
9
Кастро
4
9
Хауген
30
6
3
22
Хейбротен
38
Амундсен
38
Амундсен
22
Хейбротен
2
Сампстед
0
0
2
Сампстед
10
Ветлесен
8
Конрадсен
8
Конрадсен
10
Ветлесен
7
Берг
18
Хаген
18
Хаген
7
Берг
9
Сольбаккен
22
Бонифаци
22
Бонифаци
9
Сольбаккен
20
Олафссон
0
0
20
Олафссон
9
Кастро
15
15
9
Кастро
30
8
8
30
Остались в запасе
Буде-Глимт
Олесунн
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
22
Джошуа Смитс
ВР
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
6
Вегард Моберг
ЦП
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
24
Enock Mwimba
ЦФ
36
Vetle Fiskerstrand
ЦФ
2
Shaquill Sno
ЦФ
17
Mamadou Diaw
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Остались в запасе
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
22
Джошуа Смитс
ВР
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
6
Вегард Моберг
ЦП
Остались в запасе
24
Enock Mwimba
ЦФ
36
Vetle Fiskerstrand
ЦФ
2
Shaquill Sno
ЦФ
17
Mamadou Diaw
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Статистика матча Буде-Глимт - Олесунн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
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