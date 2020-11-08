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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Спарта
Виктория - Спарта: обзор матча 08 ноября 2020
Виктория
08.11.2020, воскресенье, 20:15
Чехия. Синот Лига, 7 тур
3 : 1
Завершен
Спарта
7'
П. Буха
34'
З. Ондрашек
45+1'
Л. Гейда
90+3'
Л. Крейчи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Спарта
90'
+3
ГОЛ! 3:1!
Л. Крейчи
Желтая карточка
М. Кацер
90'
+1
Замена
М. Кацер
️️️️
Я. Копиц
90'
Пенальти не реализован!
П. Буха
88'
81'
Желтая карточка
А. Виндхейм
Замена
J. David Beauguel
️️️️
З. Ондрашек
78'
Желтая карточка
Л. Калвах
75'
Замена
Ж. Каямба
️️️️
А. Ба Луа
74'
Замена
M. Alvir
️️️️
А. Чермак
74'
70'
Замена
А. Карабец
️️️️
М. Сачек
63'
Замена
М. Травник
️️️️
Д. Ганцко
63'
Замена
С. Плавсич
️️️️
М. Полидар
63'
Замена
М. Ганоушек
️️️️
Л. Крейчи
56'
Желтая карточка
М. Сачек
ГОЛ! 3:0!
Л. Гейда
Пас отдал
А. Чермак
45'
+1
36'
Желтая карточка
Л. Крейчи
ГОЛ! 2:0!
З. Ондрашек
Пас отдал
D. Limberský
34'
Желтая карточка
А. Чермак
25'
16'
Желтая карточка
Д. Плехаты
ГОЛ! 1:0!
П. Буха
Пас отдал
А. Чермак
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
8
David Limberský
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
23
Лукаш Калвах
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
21
Матей Полидар
ЦЗ
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
8
Давид Павелка
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
66
Мирослав Кацер
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
11
Marko Alvir
ЦФ
11
Жоэль Каямба
ЦФ
9
Jean David Beauguel
ЦФ
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
95
Срджан Плавсич
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
4-4-3
8
24
Гавел
2
Гейда
14
Брабец
23
Калвах
47
Чермак
10
Копиц
20
Буха
13
Ондрашек
16
50
Ба Луа
3-2-3-1
1
Ницэ
4
Плехаты
32
Виндхейм
17
Ганцко
61
Сачек
21
Полидар
8
Павелка
9
Докал
7
Крейчи
39
Юлиш
47
Чермак
11
11
47
Чермак
10
Копиц
66
Кацер
66
Кацер
10
Копиц
50
Ба Луа
11
Каямба
11
Каямба
50
Ба Луа
13
Ондрашек
9
9
13
Ондрашек
21
Полидар
95
Плавсич
95
Плавсич
21
Полидар
7
Крейчи
23
Ганоушек
23
Ганоушек
7
Крейчи
61
Сачек
9
Карабец
9
Карабец
61
Сачек
17
Ганцко
10
Травник
10
Травник
17
Ганцко
Остались в запасе
Виктория
Спарта
36
Индржих Станек
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
19
Ян Коваржик
ЦП
Главный тренер
Радослав Ковач
29
Милан Хеча
ВР
27
Давид Лишка
ЦЗ
10
Филип Соучек
ЦП
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
36
Индржих Станек
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
19
Ян Коваржик
ЦП
Остались в запасе
29
Милан Хеча
ВР
27
Давид Лишка
ЦЗ
10
Филип Соучек
ЦП
Главный тренер
Радослав Ковач
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Виктория - Спарта
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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