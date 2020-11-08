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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Боруссия М
Байер - Боруссия М: обзор матча 08 ноября 2020
Байер
08.11.2020, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 7 тур
4 : 3
Завершен
Боруссия М
27'
Л. Аларио
41'
Л. Аларио
68'
Л. Бэйли
82'
Ю. Баумгартлингер
18'
Л. Штиндль (П)
30'
Л. Штиндль
90+4'
В. Лазаро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Боруссия М
90'
+4
ГОЛ! 4:3!
В. Лазаро
Желтая карточка
М. Диаби
86'
Замена
А. Драгович
️️️️
Л. Бендер
85'
Желтая карточка
Ф. Вирц
84'
ГОЛ! 4:2!
Ю. Баумгартлингер
Пас отдал
Н. Амири
82'
Замена
К. Беллараби
️️️️
Л. Аларио
80'
80'
Замена
П. Херрманн
️️️️
М. Тюрам
75'
Замена
Л. Бенеш
️️️️
К. Крамер
74'
Замена
А. Плеа
️️️️
С. Ляйнер
ГОЛ! 3:2!
Л. Бэйли
Пас отдал
М. Диаби
68'
63'
Замена
В. Лазаро
️️️️
Б. Эмболо
Желтая карточка
Л. Бендер
51'
46'
Желтая карточка
Б. Эмболо
46'
Замена
Х. Вольф
️️️️
Ф. Нойхаус
45'
+4
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
ГОЛ! 2:2!
Л. Аларио
Пас отдал
Ф. Вирц
41'
30'
ГОЛ! 1:2!
Л. Штиндль
ГОЛ! 1:1!
Л. Аларио
Пас отдал
М. Диаби
27'
Желтая карточка
Л. Градецки
18'
18'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Штиндль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Надим Амири
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
27
Лукас Аларио
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Градецки
18
Венделл
12
Тапсоба
5
Бендер
8
Бендер
14
Баумгартлингер
10
Амири
19
Диаби
7
Вирц
17
Бэйли
27
Аларио
4-1-1-2-2
1
Зоммер
22
Ляйнер
30
Эльведи
28
Гинтер
5
Бенсебаини
23
Крамер
10
Нойхаус
7
Хофманн
13
Штиндль
7
Эмболо
9
Тюрам
8
Бендер
15
Драгович
15
Драгович
8
Бендер
27
Аларио
38
Беллараби
38
Беллараби
27
Аларио
9
Тюрам
7
Херрманн
7
Херрманн
9
Тюрам
7
Эмболо
19
Лазаро
19
Лазаро
7
Эмболо
10
Нойхаус
17
Вольф
17
Вольф
10
Нойхаус
23
Крамер
8
Бенеш
8
Бенеш
23
Крамер
22
Ляйнер
14
Плеа
14
Плеа
22
Ляйнер
Остались в запасе
Байер
Боруссия М
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
36
Никлас Ломб
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
36
Никлас Ломб
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
Остались в запасе
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Байер - Боруссия М
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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