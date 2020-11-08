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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Карвина - Богемианс 1905
Карвина - Богемианс 1905: обзор матча 08 ноября 2020
Карвина
08.11.2020, воскресенье, 16:00
Чехия. Синот Лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Богемианс 1905
8'
L. Bartosak
72'
К. Косе (П)
59'
L. Hulka
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карвина - Богемианс 1905
Желтая карточка
V. Neuman
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
А. Ваничек
Замена
S. Drame
️️️️
К. Косе
90'
+2
84'
Замена
J. Necas
️️️️
В. Левин
84'
Замена
М. Пулькраб
️️️️
Р. Квет
Замена
M. Hanousek
️️️️
Т. Острак
77'
76'
Замена
Я. Водганел
️️️️
К. Вацек
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Косе
72'
65'
Замена
П. Хронек
️️️️
I. Keita
Замена
R. Tavares
️️️️
M. Papadopulos
63'
Замена
J.
️️️️
R. Mikus
63'
59'
ГОЛ! 1:1!
L. Hulka
Пас отдал
А. Ваничек
38'
Желтая карточка
L. Hulka
32'
Желтая карточка
I. Keita
Желтая карточка
Ф. Твардзик
30'
Желтая карточка
M. Sindelar
24'
ГОЛ! 1:0!
L. Bartosak
Пас отдал
К. Херц
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карвина
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
0
M. Sindelar
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
33
Филип Твардзик
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
5
Кристи Косе
ЦП
7
Томаш Острак
АП
27
Michal Papadopulos
ЦФ
10
R. Mikus
ЦФ
46
Vladimir Neuman
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Богемианс 1905
18
Jiří Bederka
ЦЗ
29
L. Hulka
ЦЗ
0
D. Krch
ЦЗ
33
Тилль Шумахер
ЦЗ
7
Камил Вацек
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
18
Ibrahim Keita
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Карвина
44
S. Drame
ЦЗ
25
M. Hanousek
ЦП
21
Jean
ЦП
6
Ivan Zhelizko
ЦП
33
Rafael Tavares
ЦФ
9
Roman Haša
ЦФ
26
Petr Bolek
ЦФ
Богемианс 1905
4
J. Jindrisek
ЦЗ
15
Петр Хронек
ЦП
77
Ян Водганел
ЦП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
4-3-1-3
31
0
2
Ндефе
3
Сантос
33
Твардзик
24
Херц
5
Косе
7
Острак
46
10
27
4-3-4
29
0
33
Шумахер
18
7
Вацек
88
Левин
16
Квет
10
Ваничек
18
89
37
27
33
33
27
5
Косе
44
44
5
Косе
7
Острак
25
25
7
Острак
10
21
21
10
18
15
Хронек
15
Хронек
18
7
Вацек
77
Водганел
77
Водганел
7
Вацек
16
Квет
10
Пулькраб
10
Пулькраб
16
Квет
88
Левин
0
0
88
Левин
Остались в запасе
Карвина
Богемианс 1905
9
Roman Haša
ЦФ
6
Ivan Zhelizko
ЦП
26
Petr Bolek
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
9
Roman Haša
ЦФ
6
Ivan Zhelizko
ЦП
26
Petr Bolek
ЦФ
Остались в запасе
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Карвина - Богемианс 1905
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Информация о матче
Стадион:
Доличек
Новости команд
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Карвина
Богемианс 1905
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
«Спартак» подписал соглашение с либерийским нападающим
2017.02.24 12:43
22
Экс-голкипер «Днепра» Лаштувка стал игроком «Карвины»
2016.08.09 06:21
1
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
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