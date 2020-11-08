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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Наполи
Болонья - Наполи: обзор матча 08 ноября 2020
Болонья
08.11.2020, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 7 тур
0 : 1
Завершен
Наполи
23'
В. Осимхен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Наполи
83'
Замена
А. Петанья
️️️️
В. Осимхен
83'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Л. Инсинье
76'
Замена
П. Зелински
️️️️
Д. Мертенс
75'
Замена
М. Политано
️️️️
И. Лосано
Замена
Э. Вигнато
️️️️
С. Денсвил
70'
Желтая карточка
Й. Схаутен
62'
Замена
М. Сванберг
️️️️
Н. Домингес
62'
Желтая карточка
Данило
27'
Желтая карточка
Н. Домингес
25'
23'
ГОЛ! 0:1!
В. Осимхен
Пас отдал
И. Лосано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
5
Данило
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Николас Домингес
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
45
Виктор Осимхен
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
12
Кингсли Микаэл
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
70
Дьон Руффо
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
21
Симоне Рабби
ЦФ
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
4-3-3
1
Скорупски
5
Томиясу
5
Данило
4
Денсвил
29
Де Сильвестри
8
Домингес
22
Схаутен
21
Сориано
99
Барроу
7
Орсолини
8
Паласио
4-1-1-1-3
1
Оспина
4
Хюсай
44
Манолас
3
Кулибали
22
Ди Лоренцо
8
Бакайоко
8
Руис
10
Инсинье
10
Мертенс
11
Лосано
45
Осимхен
8
Домингес
32
Сванберг
32
Сванберг
8
Домингес
4
Денсвил
25
Вигнато
25
Вигнато
4
Денсвил
10
Инсинье
99
Эльмас
99
Эльмас
10
Инсинье
10
Мертенс
7
Зелински
7
Зелински
10
Мертенс
11
Лосано
21
Политано
21
Политано
11
Лосано
45
Осимхен
37
Петанья
37
Петанья
45
Осимхен
Остались в запасе
Болонья
Наполи
12
Кингсли Микаэл
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
70
Дьон Руффо
ЦП
21
Симоне Рабби
ЦФ
1
Анжело Да Кошта
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
Главный тренер
Синиша Михайлович
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
6
Диего Демме
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
12
Кингсли Микаэл
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
70
Дьон Руффо
ЦП
21
Симоне Рабби
ЦФ
1
Анжело Да Кошта
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
6
Диего Демме
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Болонья - Наполи
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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