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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Кротоне
Торино - Кротоне: обзор матча 08 ноября 2020
Торино
08.11.2020, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 7 тур
0 : 0
Завершен
Кротоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Кротоне
89'
Замена
Д. Куомо
️️️️
Л. Силигарди
Замена
К. Ансальди
️️️️
К. Линетти
89'
88'
Вторая желтая
С. Луперто
84'
Замена
Л. Силигарди
️️️️
М. Вулич
84'
Замена
А. Рисполи
️️️️
П. Перейра
81'
Желтая карточка
П. Перейра
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
С. Верди
80'
Замена
А. Гояк
️️️️
С. Мейте
80'
Желтая карточка
А. Белотти
78'
67'
Замена
Я. Петриччионе
️️️️
Л. Чигарини
Замена
Н. Мурру
️️️️
Р. Родригес
66'
Замена
У. Синго
️️️️
М. Войвода
66'
Желтая карточка
Р. Родригес
59'
56'
Желтая карточка
С. Луперто
Желтая карточка
С. Верди
41'
5'
Желтая карточка
М. Вулич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
23
Мергим Войвода
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
23
Саша Лукич
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
90
Симоне Верди
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
50
Ахмад Бенали
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
10
Милош Вулич
ЦП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
13
Педру Перейра
ПВ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Торино
21
Антонио Розати
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
8
Якопо Сегре
ЦП
14
Амер Гояк
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Кротоне
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
43
Владимир Големич
ЦЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
23
Эдуардо Энрике
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
20
Луис Рохас
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
26
Лука Силигарди
ЦФ
4-4-1-1
46
Сиригу
15
Родригес
3
Бремер
13
Лянко
23
Войвода
23
Лукич
8
Ринкон
8
Мейте
17
Линетти
90
Верди
11
Белотти
4-3-2-1
21
Кордас
4
Марроне
16
Магальян
5
Луперто
13
Реца
50
Бенали
8
Чигарини
10
Вулич
13
Перейра
10
Мессьяс
9
Сими
15
Родригес
29
Мурру
29
Мурру
15
Родригес
17
Линетти
14
Ансальди
14
Ансальди
17
Линетти
23
Войвода
90
Синго
90
Синго
23
Войвода
8
Мейте
14
Гояк
14
Гояк
8
Мейте
90
Верди
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
90
Верди
8
Чигарини
10
Петриччионе
10
Петриччионе
8
Чигарини
Силигарди
14
Куомо
14
Куомо
Силигарди
13
Перейра
3
Рисполи
3
Рисполи
13
Перейра
10
Вулич
26
Силигарди
26
Силигарди
10
Вулич
Остались в запасе
Торино
Кротоне
8
Якопо Сегре
ЦП
21
Антонио Розати
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
20
Симоне Эдера
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
43
Владимир Големич
ЦЗ
20
Луис Рохас
АП
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
23
Эдуардо Энрике
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
Главный тренер
Джованни Строппа
Остались в запасе
8
Якопо Сегре
ЦП
21
Антонио Розати
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
20
Симоне Эдера
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Остались в запасе
43
Владимир Големич
ЦЗ
20
Луис Рохас
АП
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
23
Эдуардо Энрике
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Джованни Строппа
Статистика матча Торино - Кротоне
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
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