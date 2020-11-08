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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Лилль
Брест - Лилль: обзор матча 08 ноября 2020
Брест
08.11.2020, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 10 тур
3 : 2
Завершен
Лилль
15'
Р. Пьерр-Габриэль
19'
Р. Перро
42'
И. Кардона
45+3'
Б. Йылмаз (П)
57'
Б. Йылмаз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брест - Лилль
90'
+4
Желтая карточка
Ж. Фонте
Желтая карточка
Г. Ларсоннер
87'
Замена
К. Баттоккио
️️️️
Ф. Онора
83'
Замена
Г. Шарбонье
️️️️
С. Мунье
78'
Замена
Ж. ле Дуарон
️️️️
И. Кардона
78'
76'
Замена
Т. Веа
️️️️
Ж. Пье
66'
Замена
Д. Дэвид
️️️️
Ю. Языджи
64'
Желтая карточка
Рейнилду
57'
ГОЛ! 3:2!
Б. Йылмаз
Пас отдал
Ю. Языджи
Желтая карточка
С. Мунье
56'
Желтая карточка
Б. Шардонне
52'
46'
Замена
Шека
️️️️
Б. Сумаре
46'
Замена
Рейнилду
️️️️
Д. Брадарич
46'
Замена
И. Лихаджи
️️️️
Н. Иконе
45'
+3
Желтая карточка
Б. Йылмаз
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Б. Йылмаз
ГОЛ! 3:0!
И. Кардона
Пас отдал
С. Мунье
42'
ГОЛ! 2:0!
Р. Перро
Пас отдал
Ф. Онора
19'
ГОЛ! 1:0!
Р. Пьерр-Габриэль
Пас отдал
Р. Перро
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
93
Харис Белькебла
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Франк Онора
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Брест
1
Себастьен Сибуа
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Лилль
1
Орестис Карнезис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
8
Шека
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Ларсоннер
15
Перро
5
Шардонне
93
Дюверн
18
Пьерр-Габриэль
6
Ласн
93
Белькебла
21
Февр
9
Онора
9
Мунье
7
Кардона
4-1-1-3-1
16
Меньян
26
Пье
6
Фонте
4
Ботман
6
Брадарич
34
Сумаре
8
Саншеш
93
Иконе
97
Языджи
19
Бамба
17
Йылмаз
7
Кардона
9
ле Дуарон
9
ле Дуарон
7
Кардона
9
Онора
22
Баттоккио
22
Баттоккио
9
Онора
9
Мунье
14
Шарбонье
14
Шарбонье
9
Мунье
6
Брадарич
17
Рейнилду
17
Рейнилду
6
Брадарич
93
Иконе
80
Лихаджи
80
Лихаджи
93
Иконе
34
Сумаре
8
Шека
8
Шека
34
Сумаре
97
Языджи
15
Дэвид
15
Дэвид
97
Языджи
26
Пье
22
Веа
22
Веа
26
Пье
Остались в запасе
Брест
Лилль
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
24
Людовик Бааль
ЛЗ
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
1
Себастьен Сибуа
ВР
8
Уго Маньетти
ЦП
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
35
Тиагу Джало
ЦЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
24
Людовик Бааль
ЛЗ
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
1
Себастьен Сибуа
ВР
8
Уго Маньетти
ЦП
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
Остались в запасе
35
Тиагу Джало
ЦЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Брест - Лилль
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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