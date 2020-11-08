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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Люнгбю - Орхус
Люнгбю - Орхус: обзор матча 08 ноября 2020
Люнгбю
08.11.2020, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Орхус
2'
В. Торп
50'
К. Дикс
89'
Й. Дагур Торстейнссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люнгбю - Орхус
Желтая карточка
В. Торп
90'
+3
89'
ГОЛ! 1:2!
Й. Дагур Торстейнссон
Замена
K. Enghardt
️️️️
M. Rasmussen
86'
Замена
К. Тшиемб
️️️️
R. Pedersen
82'
Замена
М. Варминг
️️️️
Э. Нильсен
82'
80'
Замена
А. Мунксгор
️️️️
К. Дикс
75'
Замена
Й. Дагур Торстейнссон
️️️️
Д. Линкс
75'
Замена
Н. Хелениус
️️️️
Б. Блуме
Замена
L. Fosgaard
️️️️
К. Якобсен
66'
50'
ГОЛ! 1:1!
К. Дикс
Пас отдал
П. Мортенсен
Желтая карточка
R. Pedersen
19'
ГОЛ! 1:0!
В. Торп
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люнгбю
30
Томас Миккельсен
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
28
Николай Гертсен
ЦЗ
29
Виктор Торп
ЦП
8
Марсель Ремер
ЦП
14
Кристиан Якобсен
ЦП
8
M. Rasmussen
ЦП
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ЦП
24
R. Pedersen
ЦФ
7
Эмиль Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Орхус
25
Камил Грабара
ВР
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ЦЗ
11
Джифт Линкс
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
33
Patrick Olsen
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Люнгбю
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
0
K. Enghardt
ЦЗ
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
9
Lasse Fosgaard
ЦП
11
Магнус Варминг
ЦФ
Орхус
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
22
B. Hvidt
ЦП
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
26
Милан Евтович
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
3-5-2
30
Миккельсен
3
Хамалайнен
3
Винтер
28
Гертсен
8
Ремер
14
Якобсен
8
19
Гаммельбю
29
Торп
7
Нильсен
24
4-5-1
25
Грабара
20
Хауснер
5
Тингагер
4
Дикс
18
11
Линкс
33
10
Блуме
11
Гренбек
6
Поульсен
9
Мортенсен
24
5
Тшиемб
5
Тшиемб
24
8
0
0
8
14
Якобсен
9
9
14
Якобсен
7
Нильсен
11
Варминг
11
Варминг
7
Нильсен
4
Дикс
3
Мунксгор
3
Мунксгор
4
Дикс
11
Линкс
23
Торстейнссон
23
Торстейнссон
11
Линкс
10
Блуме
9
Хелениус
9
Хелениус
10
Блуме
Остались в запасе
Люнгбю
Орхус
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
26
Милан Евтович
ЦФ
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
22
B. Hvidt
ЦП
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
Остались в запасе
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
26
Милан Евтович
ЦФ
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
22
B. Hvidt
ЦП
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Люнгбю - Орхус
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Информация о матче
Стадион:
Люнгбю
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