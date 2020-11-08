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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Сент-Этьен
Лион - Сент-Этьен: обзор матча 08 ноября 2020
Лион
08.11.2020, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 10 тур
2 : 1
Завершен
Сент-Этьен
65'
Т. Кадевере
74'
Т. Кадевере
40'
А. Лопеш (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Сент-Этьен
90'
+7
Желтая карточка
Э. Муэффек
Желтая карточка
Т. Мендес
90'
+7
88'
Пенальти не реализован!
Д. Буанга
Замена
Ж. Лукас
️️️️
М. Какере
86'
Желтая карточка
Л. Пакета
84'
79'
Замена
М. Ривера
️️️️
З. Юссуф
79'
Замена
Э. Муэффек
️️️️
Л. Гурна
Замена
М. Бар
️️️️
М. Корне
78'
75'
Замена
В. Хазри
️️️️
Ш. Аби
ГОЛ! 2:1!
Т. Кадевере
Пас отдал
М. Корне
74'
Желтая карточка
М. Корне
68'
67'
Замена
Р. Амума
️️️️
А. Аушиш
65'
Желтая карточка
Л. Гурна
ГОЛ! 1:1!
Т. Кадевере
Пас отдал
М. Корне
65'
Замена
Т. Кадевере
️️️️
М. Дембеле
57'
Замена
Л. Пакета
️️️️
Б. Гимарайнс
57'
Замена
Т. Мендес
️️️️
У. Ауа
57'
53'
Желтая карточка
З. Юссуф
Желтая карточка
Б. Гимарайнс
51'
Желтая карточка
М. Какере
42'
40'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Лопеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
8
Максанс Какере
ЦП
36
Бруно Гимарайнс
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
91
Иван Нею
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
45
Махди Камара
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
7
Шарель Аби
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Райан Шерки
АП
11
Лукас Пакета
АП
9
Тино Кадевере
ЦФ
Сент-Этьен
23
Стефан Баич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
10
Билаль Бенхедим
АП
7
Максенс Ривера
ПВ
0
Rayan Souici
ЦФ
17
Ромен Амума
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
3-3-1-3
1
Лопеш
20
Дьоманде
64
Денайе
15
Дюбуа
8
Какере
36
Гимарайнс
10
Ауа
70
Корне
10
Депай
9
Дембеле
9
Экамби
3-2-2-2-1
40
Мулен
15
Колоджейчак
2
Мукуди
47
Трауко
29
Гурна
91
Нею
28
Юссуф
45
Камара
24
Аушиш
99
Буанга
7
Аби
70
Корне
26
Бар
26
Бар
70
Корне
10
Ауа
23
Мендес
23
Мендес
10
Ауа
36
Гимарайнс
11
Пакета
11
Пакета
36
Гимарайнс
8
Какере
6
Лукас
6
Лукас
8
Какере
9
Дембеле
9
Кадевере
9
Кадевере
9
Дембеле
29
Гурна
17
Муэффек
17
Муэффек
29
Гурна
24
Аушиш
17
Амума
17
Амума
24
Аушиш
28
Юссуф
7
Ривера
7
Ривера
28
Юссуф
7
Аби
10
Хазри
10
Хазри
7
Аби
Остались в запасе
Лион
Сент-Этьен
10
Райан Шерки
АП
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
Главный тренер
Руди Гарсия
23
Стефан Баич
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
0
Rayan Souici
ЦФ
11
Габриэль Силва
ЛЗ
10
Билаль Бенхедим
АП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
10
Райан Шерки
АП
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
0
Rayan Souici
ЦФ
11
Габриэль Силва
ЛЗ
10
Билаль Бенхедим
АП
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Лион - Сент-Этьен
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
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