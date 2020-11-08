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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Санкт-Галлен
Янг Бойз - Санкт-Галлен: обзор матча 08 ноября 2020
Янг Бойз
08.11.2020, воскресенье, 18:00
Швейцария. Суперлига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Санкт-Галлен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Санкт-Галлен
81'
Желтая карточка
Э. Йуан
80'
Замена
Э. Йуан
️️️️
К. Дуа
76'
Желтая карточка
Б. Стильхарт
Замена
М. Сулеймани
️️️️
К. Фасснахт
74'
Замена
Ж. Лефор
️️️️
У. Гарсия
74'
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
М. Элиа
67'
62'
Замена
В. Руис
️️️️
Б. Бабич
62'
Замена
B. Traore
️️️️
Ж. Гуйемено
Желтая карточка
М. Эбишер
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
4
Венсан Сьерро
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
12
Мешак Элиа
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
23
Бетим Фазлийи
ЦЗ
9
Квадво Дуа
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
17
Алессандро Крауши
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
27
Борис Бабич
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
32
Фабиан Ридер
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
99
Vincent Rufli
ЦЗ
30
Виктор Руис
ЦП
11
Andre Ribeiro
ЦФ
21
Boubacar Traore
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
19
André Ribeiro
ЦФ
4-3-1-2
16
фон Бальмус
25
Гарсия
15
Зесигер
28
Лустенбергер
30
Хефти
4
Сьерро
20
Эбишер
16
Фасснахт
13
Нгамале
17
Нсаме
12
Элиа
3-5-1-1
1
Зиги
20
Стержиу
23
Фазлийи
28
Мухайм
4
Стильхарт
21
Гуйемено
17
Крауши
88
Квинтийя
16
Гертлер
9
Дуа
27
Бабич
25
Гарсия
21
Лефор
21
Лефор
25
Гарсия
16
Фасснахт
10
Сулеймани
10
Сулеймани
16
Фасснахт
12
Элиа
10
Мамбимби
10
Мамбимби
12
Элиа
21
Гуйемено
21
21
21
Гуйемено
27
Бабич
30
Руис
30
Руис
27
Бабич
9
Дуа
27
Йуан
27
Йуан
9
Дуа
Остались в запасе
Янг Бойз
Санкт-Галлен
23
Квентин Масейрас
ПЗ
32
Фабиан Ридер
ЦП
91
Гийом Февр
ВР
10
Джанлука Гаудино
ЦП
Главный тренер
Херардо Сеоане
25
Лукаш Ватковяк
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
11
Andre Ribeiro
ЦФ
99
Vincent Rufli
ЦЗ
19
André Ribeiro
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
23
Квентин Масейрас
ПЗ
32
Фабиан Ридер
ЦП
91
Гийом Февр
ВР
10
Джанлука Гаудино
ЦП
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
11
Andre Ribeiro
ЦФ
99
Vincent Rufli
ЦЗ
19
André Ribeiro
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Янг Бойз - Санкт-Галлен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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