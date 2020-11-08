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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Хатайспор
Кайсериспор - Хатайспор: обзор матча 08 ноября 2020
Кайсериспор
08.11.2020, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Хатайспор
64'
М. Диуф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Хатайспор
82'
Замена
A. Canli
️️️️
А. Траоре
Замена
Я. Ака
️️️️
Г. Кампаньяро
81'
Замена
И. Парлак
️️️️
З. Квржич
81'
79'
Желтая карточка
Р. Абид
Желтая карточка
Д. Коловециос
71'
Замена
А. Леннон
️️️️
H. HÃ¼seyin Acar
71'
67'
Замена
Э. Барбоза
️️️️
S. Ilgaz
64'
ГОЛ! 0:1!
М. Диуф
Пас отдал
M. Çaytemel
Замена
Д. Аттама
️️️️
М. Фернандеш
60'
60'
Замена
А. Бупендза
️️️️
И. Сакей
Вторая желтая
П. Энрике
54'
Желтая карточка
П. Энрике
44'
7'
Желтая карточка
И. Сакей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
20
Зоран Квржич
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
7
Педро Энрике
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
7
Денис Алибек
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Хатайспор
1
Мунир Моанд
ВР
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
14
Райан Абид
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
10
Selim Ilgaz
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
10
Адама Траоре
ЦФ
8
Давид Акинтола
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Кайсериспор
80
Доган Алемдар
ВР
13
Исмаил Кипе
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
79
Яв Ака
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
88
Muğdat Çelik
ЦФ
Хатайспор
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
20
Mirkan Aydın
ЦФ
11
Gökhan Karadeniz
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
9
Аарон Бупендза
ЦФ
4
Soner Ornek
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
4-2-3-1
1
16
Бехич
4
Коловециос
20
Квржич
22
15
Кампаньяро
13
Лопеш
8
7
Энрике
99
Фернандеш
7
Алибек
2-4-4
1
Моанд
6
Биллонг
28
Сантос
14
Абид
92
Диуф
90
Попов
5
Сакей
8
Акинтола
10
Траоре
16
10
99
Фернандеш
3
Аттама
3
Аттама
99
Фернандеш
15
Кампаньяро
79
Ака
79
Ака
15
Кампаньяро
8
12
Леннон
12
Леннон
8
20
Квржич
23
Парлак
23
Парлак
20
Квржич
5
Сакей
9
Бупендза
9
Бупендза
5
Сакей
10
7
Барбоза
7
Барбоза
10
10
Траоре
23
23
10
Траоре
Остались в запасе
Кайсериспор
Хатайспор
80
Доган Алемдар
ВР
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
13
Исмаил Кипе
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
14
Emre Demir
ЦФ
88
Muğdat Çelik
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
20
Mirkan Aydın
ЦФ
11
Gökhan Karadeniz
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
4
Soner Ornek
ЦФ
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
80
Доган Алемдар
ВР
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
13
Исмаил Кипе
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
14
Emre Demir
ЦФ
88
Muğdat Çelik
ЦФ
Остались в запасе
20
Mirkan Aydın
ЦФ
11
Gökhan Karadeniz
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
4
Soner Ornek
ЦФ
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Кайсериспор - Хатайспор
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
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