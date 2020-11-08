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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - АЗ Алкмаар
Херенвен - АЗ Алкмаар: обзор матча 08 ноября 2020
Херенвен
08.11.2020, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 8 тур
0 : 3
Завершен
АЗ Алкмаар
29'
Т. Коопмейнерс (П)
41'
L. Woudenberg (АГ)
47'
Й. Карлссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Херенвен - АЗ Алкмаар
78'
Замена
Ф. Дрейф
️️️️
Й. Карлссон
78'
Замена
З. Абухляль
️️️️
Ф. Мидтсьё
Замена
Р. Аль-Хадж
️️️️
Б. Нигрен
67'
47'
ГОЛ! 0:3!
Й. Карлссон
Пас отдал
А. Гюдмюндссон
Замена
И. Дрешевич
️️️️
О. Батиста Майер
46'
41'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
L. Woudenberg
29'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Коопмейнерс
Желтая карточка
Я. Паул ван Хеке
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
21
Rodney Kongolo
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
9
Хенк Верман
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Херенвен
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
18
Зибен Деваль
ЦП
24
Куаиб Дриух
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
42
Joaquín Fernández
ЦФ
26
Улиссес Льянес
ЦФ
10
Rein Smit
ЦФ
АЗ Алкмаар
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
40
Максим Гуллит
ЦЗ
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
4-3-1-2
22
6
ван Хеке
2
Флоранус
5
4
Бохневич
21
7
Батиста Майер
25
Верман
8
Нигрен
7
ван Берген
9
Верман
3-1-3-2-1
40
Бизот
4
Хацидиакос
4
Мартинс-Инди
5
Вейндал
8
Коопмейнерс
22
Свенссон
18
Мидтсьё
20
де Вит
80
Гюдмюндссон
14
Стенгс
21
Карлссон
7
Батиста Майер
5
Дрешевич
5
Дрешевич
7
Батиста Майер
8
Нигрен
22
Аль-Хадж
22
Аль-Хадж
8
Нигрен
18
Мидтсьё
7
Абухляль
7
Абухляль
18
Мидтсьё
21
Карлссон
9
Дрейф
9
Дрейф
21
Карлссон
Остались в запасе
Херенвен
АЗ Алкмаар
24
Куаиб Дриух
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
42
Joaquín Fernández
ЦФ
26
Улиссес Льянес
ЦФ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
18
Зибен Деваль
ЦП
10
Rein Smit
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
40
Максим Гуллит
ЦЗ
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
24
Куаиб Дриух
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
42
Joaquín Fernández
ЦФ
26
Улиссес Льянес
ЦФ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
18
Зибен Деваль
ЦП
10
Rein Smit
ЦФ
Остались в запасе
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
40
Максим Гуллит
ЦЗ
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Херенвен - АЗ Алкмаар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Абе Ленстра
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