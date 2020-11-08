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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Копенгаген
Мидтьюлланд - Копенгаген: обзор матча 08 ноября 2020
Мидтьюлланд
08.11.2020, воскресенье, 20:00
Дания. Суперлига, 8 тур
4 : 0
Завершен
Копенгаген
36'
С. Каба
41'
Эвандер
48'
П. Систо
68'
П. Систо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидтьюлланд - Копенгаген
90'
+3
Желтая карточка
В. Нельссон
87'
Замена
Р. Мудражия
️️️️
П. Бенгтссон
87'
Замена
М. Кауфманн
️️️️
Й. Винд
Замена
М. Андерсон
️️️️
П. Систо
77'
73'
Замена
П. Бьель
️️️️
Й. Стаге
Замена
Б. Краев
️️️️
Й. Каюсте
73'
Замена
А. Мабиль
️️️️
А. Дрейер
72'
ГОЛ! 4:0!
П. Систо
Пас отдал
С. Каба
68'
50'
Вторая желтая
В. Фишер
ГОЛ! 3:0!
П. Систо
Пас отдал
А. Дрейер
48'
46'
Замена
К. Вильчек
️️️️
М. Дарами
ГОЛ! 2:0!
Эвандер
Пас отдал
С. Каба
41'
ГОЛ! 1:0!
С. Каба
36'
26'
Желтая карточка
В. Фишер
15'
Желтая карточка
Р. Фалк-Йенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йеспер Хансен
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
10
Эвандер
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
6
Йенс Стаге
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Мидтьюлланд
31
Миккел Андерсен
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
23
Божидар Краев
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
Копенгаген
1
Стен Грютебуст
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
20
Роберт Мудражия
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
10
Камиль Вильчек
ЦФ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Хансен
27
Коолс
24
Шольц
29
Паулиньо
28
Святченко
2
Каюсте
16
Ониика
10
Эвандер
77
Систо
10
Дрейер
9
Каба
3-2-1-1-3
1
Юнссон
20
Бойлесен
25
Занка
2
Бартолец
25
Нельссон
19
Бенгтссон
6
Стаге
9
Дарами
7
Фишер
8
Фалк-Йенсен
19
Винд
10
Дрейер
11
Мабиль
11
Мабиль
10
Дрейер
2
Каюсте
23
Краев
23
Краев
2
Каюсте
77
Систо
23
Андерсон
23
Андерсон
77
Систо
6
Стаге
16
Бьель
16
Бьель
6
Стаге
19
Бенгтссон
20
Мудражия
20
Мудражия
19
Бенгтссон
9
Дарами
10
Вильчек
10
Вильчек
9
Дарами
19
Винд
29
Кауфманн
29
Кауфманн
19
Винд
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Копенгаген
31
Миккел Андерсен
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
Главный тренер
Брайан Приске
1
Стен Грютебуст
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
Остались в запасе
1
Стен Грютебуст
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
Главный тренер
Брайан Приске
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Мидтьюлланд - Копенгаген
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
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