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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ним - Анжер
Ним - Анжер: обзор матча 08 ноября 2020
Ним
08.11.2020, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 10 тур
1 : 5
Завершен
Анжер
90+1'
М. Коне
1'
М. Лаж
23'
С. Баокен
56'
С. Баокен
82'
Л. Диони (П)
90+3'
Д. Кабо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ним - Анжер
90'
+5
Желтая карточка
В. Мансе
90'
+3
ГОЛ! 1:5!
Д. Кабо
ГОЛ! 1:4!
М. Коне
Пас отдал
З. Ферхат
90'
+1
84'
Замена
А. Бобишон
️️️️
Т. Мангани
82'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
Л. Диони
78'
Желтая карточка
Л. Кулибали
75'
Замена
Л. Кулибали
️️️️
И. Амаду
75'
Замена
Ф. Эль-Мелали
️️️️
С. Тиуб
70'
Замена
Д. Кабо
️️️️
М. Лаж
69'
Замена
Л. Диони
️️️️
С. Баокен
Замена
М. Коне
️️️️
А. Кубас
67'
Замена
Р. Рипар
️️️️
Н. Элиассон
66'
56'
ГОЛ! 0:3!
С. Баокен
Желтая карточка
Л. До
55'
54'
Желтая карточка
И. Амаду
Замена
К. Данке
️️️️
К. Ариби
46'
Желтая карточка
Я. Бенрау
39'
23'
ГОЛ! 0:2!
С. Баокен
Пас отдал
И. Траоре
17'
Желтая карточка
Т. Мангани
14'
Желтая карточка
М. Лаж
1'
ГОЛ! 0:1!
М. Лаж
Пас отдал
С. Тиуб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ним
30
Баптист Рейне
ВР
23
Антони Бриансон
ЦЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
20
Адриан Кубас
ОП
8
Люка До
ОП
45
Яссин Бенрау
АП
8
Зинедин Ферхат
ПП
13
Карим Ариби
ЦФ
Главный тренер
Жером Арпинон
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
9
Сада Тиуб
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Ним
16
Люка Диас
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
20
Рено Рипар
ПВ
9
Кевен Данке
ЦФ
14
Мусса Коне
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Лассана Кулибали
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
4-2-2-1-1
30
Рейне
22
Алакуш
23
Бриансон
4
Ландре
13
Бюрнер
20
Кубас
8
До
17
Элиассон
8
Ферхат
45
Бенрау
13
Ариби
4-1-2-2-1
13
Бернардони
15
Мансе
8
Траоре
29
Томас
21
Думбия
10
Амаду
10
Фульини
6
Мангани
9
Тиуб
28
Лаж
13
Баокен
17
Элиассон
20
Рипар
20
Рипар
17
Элиассон
13
Ариби
9
Данке
9
Данке
13
Ариби
20
Кубас
14
Коне
14
Коне
20
Кубас
28
Лаж
19
Кабо
19
Кабо
28
Лаж
10
Амаду
29
Кулибали
29
Кулибали
10
Амаду
6
Мангани
14
Бобишон
14
Бобишон
6
Мангани
13
Баокен
99
Диони
99
Диони
13
Баокен
9
Тиуб
28
Эль-Мелали
28
Эль-Мелали
9
Тиуб
Остались в запасе
Ним
Анжер
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
3
Флориан Мигель
ЛЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
16
Люка Диас
ВР
11
Ламин Фомба
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Жером Арпинон
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
16
Людовик Бутель
ВР
15
Пьеррик Капелле
ЛП
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
3
Флориан Мигель
ЛЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
16
Люка Диас
ВР
11
Ламин Фомба
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
Остались в запасе
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
16
Людовик Бутель
ВР
15
Пьеррик Капелле
ЛП
Главный тренер
Жером Арпинон
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Ним - Анжер
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Стад де Костьере
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