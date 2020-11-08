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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Карагюмрюк
Анкарагюджю - Карагюмрюк: обзор матча 08 ноября 2020
Анкарагюджю
08.11.2020, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Карагюмрюк
27'
Т. Бервен (П)
90+1'
Э. Гюрал
15'
А. Собич
35'
Э. Роко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анкарагюджю - Карагюмрюк
90'
+2
Замена
M. ErdinÃ§
️️️️
А. Собич
ГОЛ! 2:2!
Э. Гюрал
90'
+1
90'
+1
Замена
Z. Yildirim
️️️️
Б. Ндиайе
Замена
О. Джинар
️️️️
Л. Аджич
90'
Замена
М. Джан Акчай
️️️️
А. Тюран
89'
88'
Замена
Р. Дживелек
️️️️
A. Chahechouhe
Желтая карточка
M. Pazdan
80'
77'
Замена
К. Алтинай
️️️️
Л. Билья
77'
Замена
Д. Дурмаз
️️️️
А. Ндао
Замена
Д. Лукасик
️️️️
А. Канкая
72'
Замена
Э. Гюрал
️️️️
А. Диуссе
63'
Желтая карточка
А. Канкая
59'
Желтая карточка
Л. Аджич
52'
Желтая карточка
З. Шарлия
47'
Замена
С. Четин
️️️️
Т. Бервен
46'
35'
ГОЛ! 1:2!
Э. Роко
Пас отдал
Б. Ндиайе
Желтая карточка
Д. Болинжи
29'
27'
Желтая карточка
А. Ндао
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Бервен
27'
25'
Желтая карточка
Э. Жуканович
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Собич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
30
Рикардо Фридрих
ВР
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
22
Michal Pazdan
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
19
Джонатан Болинжи
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
2
Eric Lichaj
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
52
Эрик Сабо
ЦП
92
Aatif Chahechouhe
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Анкарагюджю
1
Корджан Челикай
ВР
99
Furkan Beklevic
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
10
Оркан Джинар
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
77
Эмре Гюрал
ЦФ
26
Мюджахит Джан Акчай
ЦФ
80
Berke Gurbuz
ЦФ
Карагюмрюк
22
Фатих Курукук
ЦЗ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
8
Zeki Yildirim
ЦФ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
0
M. Sarigul
ЦФ
93
Aykut Özer
ЦФ
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
4-4-2
30
Фридрих
4
Дикмен
31
Шарлия
22
89
Тюран
6
Канкая
10
Диуссе
12
Лобжанидзе
9
Аджич
19
Бервен
19
Болинжи
4-4-1-1
2
Вивиано
3
Роко
29
Балковец
87
Жуканович
2
92
6
Билья
5
Ндиайе
52
Сабо
18
Ндао
9
Собич
10
Диуссе
77
Гюрал
77
Гюрал
10
Диуссе
89
Тюран
26
Акчай
26
Акчай
89
Тюран
9
Аджич
10
Джинар
10
Джинар
9
Аджич
19
Бервен
18
Четин
18
Четин
19
Бервен
6
Канкая
23
Лукасик
23
Лукасик
6
Канкая
5
Ндиайе
8
8
5
Ндиайе
6
Билья
4
Алтинай
4
Алтинай
6
Билья
92
28
Дживелек
28
Дживелек
92
18
Ндао
10
Дурмаз
10
Дурмаз
18
Ндао
9
Собич
9
9
9
Собич
Остались в запасе
Анкарагюджю
Карагюмрюк
80
Berke Gurbuz
ЦФ
1
Корджан Челикай
ВР
99
Furkan Beklevic
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
42
Идриз Воца
ЦП
Главный тренер
Толунай Кафкас
22
Фатих Курукук
ЦЗ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
0
M. Sarigul
ЦФ
93
Aykut Özer
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Остались в запасе
80
Berke Gurbuz
ЦФ
1
Корджан Челикай
ВР
99
Furkan Beklevic
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
42
Идриз Воца
ЦП
Остались в запасе
22
Фатих Курукук
ЦЗ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
0
M. Sarigul
ЦФ
93
Aykut Özer
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Главный тренер
Шенол Джан
Статистика матча Анкарагюджю - Карагюмрюк
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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