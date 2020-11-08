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Лестер - Вулверхэмптон
Лестер - Вулверхэмптон: обзор матча 08 ноября 2020
Лестер
08.11.2020, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
15'
Д. Варди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Вулверхэмптон
90'
+3
Желтая карточка
М. Килман
Желтая карточка
У. Фофана
81'
Замена
У. Морган
️️️️
Д. Прат
80'
79'
Замена
Ф. Силва
️️️️
П. Нету
76'
Замена
Маршал
️️️️
Р. Айт Нури
Замена
Х. Барнс
️️️️
Д. Мэддисон
72'
Желтая карточка
Д. Эванс
63'
60'
Замена
А. Траоре
️️️️
Д. Поденсе
50'
Желтая карточка
Р. Невеш
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Л. Томас
46'
41'
Желтая карточка
Л. Дендокер
Пенальти не реализован!
Д. Варди
39'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Варди
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
18
Юри Тилеманс
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
7
Педру Нету
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
21
Маршал
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Шмейхель
33
Томас
3
Фофана
35
Эванс
28
Фукс
24
Джастин
18
Тилеманс
26
Прат
6
Менди
10
Мэддисон
9
Варди
3-3-1-3
1
Патрисиу
15
Коди
3
Килман
21
Айт Нури
27
Семеду
8
Невеш
30
Боли
18
Дендокер
9
Хименес
11
Поденсе
7
Нету
26
Прат
5
Морган
5
Морган
26
Прат
10
Мэддисон
11
Барнс
11
Барнс
10
Мэддисон
33
Томас
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
33
Томас
21
Айт Нури
21
Маршал
21
Маршал
21
Айт Нури
11
Поденсе
24
Траоре
24
Траоре
11
Поденсе
7
Нету
21
Силва
21
Силва
7
Нету
Остались в запасе
Лестер
Вулверхэмптон
21
Дэнни Уорд
ВР
8
Хамза Чодури
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
8
Оуэн Отасови
ОП
26
Джон Радди
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
8
Хамза Чодури
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Остались в запасе
8
Оуэн Отасови
ОП
26
Джон Радди
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Лестер - Вулверхэмптон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
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