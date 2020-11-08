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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - Олимпиакос
ОФИ - Олимпиакос: обзор матча 08 ноября 2020
ОФИ
08.11.2020, воскресенье, 16:00
Греция. Суперлига, 8 тур
0 : 2
Завершен
Олимпиакос
80'
Г. Масурас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ОФИ - Олимпиакос
84'
Замена
Л. Ранджелович
️️️️
Г. Масурас
80'
ГОЛ! 0:1!
Г. Масурас
Пас отдал
К. Фортунис
79'
Желтая карточка
Пепе
77'
Замена
К. Фортунис
️️️️
М. Вальбуэна
Желтая карточка
М. Мельядо
75'
69'
Замена
Пепе
️️️️
Брума
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
К. Балояннис
61'
44'
Желтая карточка
Р. Семеду
Желтая карточка
V. Sakor
40'
Желтая карточка
В. Селимович
21'
17'
Желтая карточка
М. Камара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
6
Vajebah Sakor
ЦП
29
Мигель Мельядо
ЦП
70
Фабиу Старжеон
ЦП
2
Abdul Rahman Wes
ЦФ
0
Apostolos Giannou
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
2
Мади Камара
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
80
Georgios Sournakis
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
38
Theodoros Mingos
ЦФ
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
Олимпиакос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
88
Пепе
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
4-4-2
24
Ватерман
15
Диамантис
13
34
4
Селимович
38
Балояннис
29
Мельядо
70
Старжеон
6
0
2
4-1-1-3-1
1
Са
13
Рафинья
4
Сиссе
35
Семеду
25
Холебас
6
М'Вила
2
Камара
77
Брума
28
Вальбуэна
7
Масурас
19
Хассан
38
Балояннис
18
Де Гузман
18
Де Гузман
38
Балояннис
7
Масурас
77
Ранджелович
77
Ранджелович
7
Масурас
77
Брума
88
Пепе
88
Пепе
77
Брума
28
Вальбуэна
7
Фортунис
7
Фортунис
28
Вальбуэна
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
Остались в запасе
ОФИ
Олимпиакос
38
Theodoros Mingos
ЦФ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
80
Georgios Sournakis
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
47
Огмундур Кристинссон
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
38
Theodoros Mingos
ЦФ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
80
Georgios Sournakis
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
Остались в запасе
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
47
Огмундур Кристинссон
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча ОФИ - Олимпиакос
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Вардиноянис
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