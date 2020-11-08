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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Нэшвилл
Орландо Сити - Нэшвилл: обзор матча 08 ноября 2020
Орландо Сити
08.11.2020, воскресенье, 23:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 3
Завершен
Нэшвилл
4'
Д. Дайк
62'
Нани
20'
Д. Ловиц
88'
Х. Мухтар
90+3'
Й. Кадис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орландо Сити - Нэшвилл
90'
+3
ГОЛ! 2:3!
Й. Кадис
Пас отдал
Х. Мухтар
Замена
М. Айяс
️️️️
А. Переа
90'
+1
88'
ГОЛ! 2:2!
Х. Мухтар
Пас отдал
А. Мьюил
Замена
Д. ДеЗарт
️️️️
Нани
87'
76'
Замена
Х. Мухтар
️️️️
Д. Джонс
Замена
С. Мендес
️️️️
Ж. Урсо
71'
Замена
Б. Мичел
️️️️
К. Мюллер
71'
69'
Замена
H. Bwana
️️️️
Р. Леаль
ГОЛ! 2:1!
Нани
62'
46'
Замена
M. LaGrassa
️️️️
Д. МакКарти
46'
Замена
Й. Кадис
️️️️
Д. Риос
46'
Замена
T. Anunga
️️️️
А. Годой
Замена
Т. Акинделе
️️️️
J. Bender
46'
37'
Желтая карточка
Д. МакКарти
29'
Желтая карточка
А. Годой
28'
Желтая карточка
Д. Джонс
20'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ловиц
Желтая карточка
А. Переа
17'
ГОЛ! 1:0!
Д. Дайк
Пас отдал
К. Мюллер
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
23
Brian Rowe
ВР
13
Руан
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
24
Кайл Смит
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
8
Андрес Переа
ЦП
30
Жуниор Урсо
ЦП
33
Jordan Bender
ЦФ
9
Дэрил Дайк
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
20
Деррик Джонс
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
14
Даниэль Риос
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
10
Александер Альварадо
ЛВ
34
Джоуи ДеЗарт
ОП
32
Себастьян Мендес
ОП
13
Тешо Акинделе
ЦФ
9
Матеус Айяс
ЦФ
91
Бенжи Мичел
ЦФ
Нэшвилл
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
10
Хани Мухтар
ЦП
29
Йхондер Кадис
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
22
Matt LaGrassa
ЦФ
70
Handwalla Bwana
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
4-2-1-3
23
13
Руан
6
Янссон
24
Смит
3
Карлос
8
Переа
30
Урсо
17
Нани
8
Мюллер
9
Дайк
33
4-5-1
1
2
Джонстон
25
Циммерман
4
2
Ловиц
20
Джонс
20
Годой
13
МакКарти
11
Леаль
19
Мьюил
14
Риос
17
Нани
34
ДеЗарт
34
ДеЗарт
17
Нани
30
Урсо
32
Мендес
32
Мендес
30
Урсо
33
13
Акинделе
13
Акинделе
33
8
Переа
9
Айяс
9
Айяс
8
Переа
8
Мюллер
91
Мичел
91
Мичел
8
Мюллер
14
Риос
29
Кадис
29
Кадис
14
Риос
20
Годой
27
27
20
Годой
13
МакКарти
22
22
13
МакКарти
11
Леаль
70
70
11
Леаль
20
Джонс
10
Мухтар
10
Мухтар
20
Джонс
Остались в запасе
Орландо Сити
Нэшвилл
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
10
Александер Альварадо
ЛВ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
Главный тренер
Оскар Пареха
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
30
Elliot Panicco
ЦФ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
10
Александер Альварадо
ЛВ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
Остались в запасе
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
30
Elliot Panicco
ЦФ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Орландо Сити - Нэшвилл
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
Кемпинг Уорлд
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