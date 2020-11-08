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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фаренсе - Боавишта
Фаренсе - Боавишта: обзор матча 08 ноября 2020
Фаренсе
08.11.2020, воскресенье, 18:00
Португалия. Примейра, 7 тур
3 : 1
Завершен
Боавишта
22'
Р. Галд
50'
N. Stojiljkovic
53'
E. Mancha
43'
А. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фаренсе - Боавишта
86'
Замена
J. Benguche
️️️️
А. Гомес
86'
Замена
М. Джувара
️️️️
Я. Амаш
Замена
H. Seco
️️️️
Б. Мансилья
85'
Желтая карточка
Б. Ауашерия
81'
76'
Замена
С. Перес
️️️️
Н. Сантуш
76'
Замена
Г. Сауэр
️️️️
П. Паула
Желтая карточка
Б. Мансилья
75'
Желтая карточка
F. Melo
67'
56'
Замена
Ю. Нжийе
️️️️
Х. Гарсия
ГОЛ! 3:1!
E. Mancha
Пас отдал
А. Удрхири
53'
ГОЛ! 2:1!
N. Stojiljkovic
Пас отдал
Р. Галд
50'
43'
ГОЛ! 1:1!
А. Гомес
Пас отдал
А. Элис
Желтая карточка
Ф. Абнер
39'
ГОЛ! 1:0!
Р. Галд
22'
Замена
F. Melo
️️️️
Ф. Исидоро
21'
9'
Желтая карточка
А. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фаренсе
1
Rafael Defendi
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
78
Alex Pinto
ЦЗ
6
Амин Удрхири
ОП
14
Фабрисио Исидоро
ЦП
29
Клаудио Фалькао
ЦП
20
Билел Ауашерия
ЦП
11
Брайан Мансилья
ЦП
25
Райан Галд
АП
40
Eduardo Mancha
ЦФ
19
Nikola Stojiljkovic
ЦФ
Боавишта
1
Лео Жардим
ВР
25
Янис Амаш
ЛЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
14
Шоу
ЦП
27
Паулиньо Паула
ЦП
10
Нуну Сантуш
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
17
Альберт Элис
ПВ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Фаренсе
1
Уго Маркеш
ВР
13
Бура
ОП
10
Madi Queta
ЦФ
17
Miguel Bandarra
ЦФ
24
Ricardo Ferreira
ЦФ
6
Filipe Melo
ЦФ
7
Hugo Seco
ЦФ
77
Alvarinho
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
7
Муса Джувара
ЛВ
24
Себастьян Перес
ЦП
7
Густаво Сауэр
ЦП
21
Тиагу Мораиш
ПВ
9
J. Benguche
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
10
Юсуфа Нжийе
ЦФ
1-2-4-1-2
1
78
30
Абнер
6
Удрхири
14
Исидоро
20
Ауашерия
11
Мансилья
29
Фалькао
25
Галд
19
40
3-1-4-1
1
Жардим
15
Авазим
4
Каннон
25
Амаш
6
Хави Гарсия
27
Паула
10
Сантуш
7
Гомес
14
Шоу
17
Элис
14
Исидоро
6
6
14
Исидоро
11
Мансилья
7
7
11
Мансилья
7
Гомес
9
9
7
Гомес
10
Сантуш
24
Перес
24
Перес
10
Сантуш
25
Амаш
7
Джувара
7
Джувара
25
Амаш
27
Паула
7
Сауэр
7
Сауэр
27
Паула
6
Хави Гарсия
10
Нжийе
10
Нжийе
6
Хави Гарсия
Остались в запасе
Фаренсе
Боавишта
1
Уго Маркеш
ВР
10
Madi Queta
ЦФ
17
Miguel Bandarra
ЦФ
24
Ricardo Ferreira
ЦФ
13
Бура
ОП
77
Alvarinho
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
21
Тиагу Мораиш
ПВ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
1
Рафаэль Бракали
ВР
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
1
Уго Маркеш
ВР
10
Madi Queta
ЦФ
17
Miguel Bandarra
ЦФ
24
Ricardo Ferreira
ЦФ
13
Бура
ОП
77
Alvarinho
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
Остались в запасе
21
Тиагу Мораиш
ПВ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
1
Рафаэль Бракали
ВР
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Фаренсе - Боавишта
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Фаренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Сан-Луиш
Новости команд
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«Урал» объявил о подписании португальского защитника
2025.08.28 20:33
2
Клуб Первой лиги подписал игрока «Боавишты»
2025.07.13 17:00
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2025.07.01 08:30
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2025.05.20 12:44
1
Прогноз на точный счет матча «Арука» – «Боавишта»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:28
Российский игрок перешел в португальский клуб, вылетевший из Примейры
2025.07.01 08:30
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Фаренсе»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:08
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Фамаликан»: Примейра, 3 мая 2025
2025.05.02 12:59
«Урал» объявил о подписании португальского защитника
2025.08.28 20:33
2
Клуб Первой лиги подписал игрока «Боавишты»
2025.07.13 17:00
Российский вратарь вернулся в основу португальского клуба после тяжелой травмы
2025.05.20 12:44
1
Прогноз на точный счет матча «Арука» – «Боавишта»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:28
Прогноз на точный счет матча «Боавишта» – «Порту»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:27
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