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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Теплице - Слован
Теплице - Слован: обзор матча 08 ноября 2020
Теплице
08.11.2020, воскресенье, 16:00
Чехия. Синот Лига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Слован
16'
Д. Трубац
14'
Т. Качараба
24'
Я. Пешек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Теплице - Слован
90'
+4
Замена
M. Dvorak
️️️️
Я. Матушек
Красная карточка
T. Vondrasek
90'
+2
90'
Замена
R. Cernicky
️️️️
А. Несицки
80'
Желтая карточка
А. Несицки
Желтая карточка
J. Knapik
75'
70'
Вторая желтая
Я. Пешек
67'
Желтая карточка
Я. Громада
Замена
T. Vondrasek
️️️️
Д. Трубац
65'
Замена
J. Mareš
️️️️
P. Zitny
65'
Пенальти не реализован!
Я. Ржезничек
61'
51'
Желтая карточка
Я. Пешек
Замена
J. Knapik
️️️️
Л. Маречек
46'
Желтая карточка
Я. Ржезничек
37'
24'
ГОЛ! 1:2!
Я. Пешек
Пас отдал
И. Рондич
ГОЛ! 1:1!
Д. Трубац
Пас отдал
Я. Фортельный
16'
14'
ГОЛ! 0:1!
Т. Качараба
Пас отдал
А. Несицки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
8
Давид Хайденрайх
ЦЗ
27
Даниэль Трубац
ЦП
0
T. Kucera
ЦП
23
Лукаш Маречек
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
8
Ян Фортельный
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
10
P. Moulis
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
37
Мариос Пурзитидис
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
9
Алеш Несицки
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
28
Kristian Michal
ЦП
16
D. Kosek
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Теплице
22
Jan Knapik
ЦЗ
35
M. Radosta
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
0
A. Ljevakovic
ЦП
1
Ludek Nemecek
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
Слован
26
Radim Cernicky
ЦЗ
33
Lukas Pesl
ЦФ
13
Miroslav Dvorak
ЦФ
0
M. Kazda
ЦФ
1-4-5
8
Хайденрайх
27
Трубац
23
Маречек
29
0
10
26
77
Вукадинович
37
Ржезничек
30
3-1-5-1
34
Кноблох
37
Пурзитидис
33
Качараба
25
Югаш
14
Громада
9
Несицки
15
Рондич
10
Матушек
28
10
Пешек
16
23
Маречек
22
22
23
Маречек
27
Трубац
17
17
27
Трубац
29
11
11
29
10
Матушек
13
13
10
Матушек
9
Несицки
26
26
9
Несицки
Остались в запасе
Теплице
Слован
1
Ludek Nemecek
ЦФ
35
M. Radosta
ЦЗ
0
A. Ljevakovic
ЦП
Главный тренер
Давид Ваврушка
33
Lukas Pesl
ЦФ
0
M. Kazda
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Остались в запасе
1
Ludek Nemecek
ЦФ
35
M. Radosta
ЦЗ
0
A. Ljevakovic
ЦП
Остались в запасе
33
Lukas Pesl
ЦФ
0
M. Kazda
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Главный тренер
Павел Хофтич
Статистика матча Теплице - Слован
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Информация о матче
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31 мая
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