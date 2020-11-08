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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Вильярреал
Хетафе - Вильярреал: обзор матча 08 ноября 2020
Хетафе
08.11.2020, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 9 тур
1 : 3
Завершен
Вильярреал
16'
М. Арамбарри
11'
П. Алькасер
17'
М. Тригерос
62'
Ж. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Вильярреал
90'
+3
Желтая карточка
А. Педраса
Желтая карточка
Н. Максимович
90'
+1
87'
Замена
П. Эступиньян
️️️️
М. Гомес
86'
Замена
Т. Кубо
️️️️
Ж. Морено
73'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
Д. Парехо
73'
Замена
К. Бакка
️️️️
П. Алькасер
65'
Желтая карточка
М. Тригерос
62'
ГОЛ! 1:3!
Ж. Морено
Пас отдал
П. Алькасер
Желтая карточка
Анхель
52'
Замена
В. Мольехо
️️️️
Э. Унал
46'
Замена
Х. Мата
️️️️
Д. Тимор
46'
Желтая карточка
Д. Тимор
42'
Замена
Анхель
️️️️
Э. Кабако
32'
27'
Желтая карточка
В. Иборра
21'
Желтая карточка
М. Гомес
17'
ГОЛ! 1:2!
М. Тригерос
ГОЛ! 1:1!
М. Арамбарри
16'
11'
ГОЛ! 0:1!
П. Алькасер
Пас отдал
М. Гаспар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
20
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Анте Палаверса
ЦП
21
Abdoulay Diaby
ЦП
11
Виктор Мольехо
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
28
David Alba
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Йереми Пино
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
3-3-2-2
13
Сорья
23
Кабако
2
Джене
5
Чема
17
Кукурелья
24
Тимор
12
Ньом
8
Арамбарри
88
Максимович
20
Унал
9
Эрнандес
4-3-1-2
1
Асенхо
2
Гаспар
14
Торрес
39
Альбиоль
23
Педраса
10
Парехо
10
Иборра
14
Тригерос
16
Гомес
7
Морено
9
Алькасер
20
Унал
11
Мольехо
11
Мольехо
20
Унал
24
Тимор
17
Мата
17
Мата
24
Тимор
23
Кабако
9
Анхель
9
Анхель
23
Кабако
7
Морено
14
Кубо
14
Кубо
7
Морено
16
Гомес
2
Эступиньян
2
Эступиньян
16
Гомес
10
Парехо
13
Коклен
13
Коклен
10
Парехо
9
Алькасер
70
Бакка
70
Бакка
9
Алькасер
Остались в запасе
Хетафе
Вильярреал
28
David Alba
ЦФ
18
Анте Палаверса
ЦП
1
Рубен Янес
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
21
Abdoulay Diaby
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
10
Йереми Пино
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
10
Алекс Баэна
ЛВ
28
Херонимо Рульи
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
28
David Alba
ЦФ
18
Анте Палаверса
ЦП
1
Рубен Янес
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
21
Abdoulay Diaby
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
Остались в запасе
10
Йереми Пино
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
10
Алекс Баэна
ЛВ
28
Херонимо Рульи
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Хетафе - Вильярреал
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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