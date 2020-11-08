Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Алавес
Леванте - Алавес: обзор матча 08 ноября 2020
Леванте
08.11.2020, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 9 тур
1 : 1
Завершен
Алавес
51'
Х. Луис Моралес
4'
Лукас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Алавес
Желтая карточка
К. Клер
90'
+5
Замена
Н. Радойя
️️️️
Э. Барди
86'
84'
Желтая карточка
Ф. Пачеко
83'
Замена
Дейверсон
️️️️
Хоселу
83'
Замена
Х. Лопес
️️️️
Л. Риоха
81'
Желтая карточка
Л. Риоха
78'
Желтая карточка
Р. Батталья
Замена
С. Леон
️️️️
Д. Гомес
74'
70'
Замена
Б. Сайнс
️️️️
Лукас
Замена
Х. де Фрутос
️️️️
Р. Рочина
63'
Замена
Х. Кампанья
️️️️
М. Мальса
63'
56'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Т. Пина
ГОЛ! 1:1!
Х. Луис Моралес
51'
34'
Вторая желтая
Э. Мендес
24'
Желтая карточка
Э. Мендес
10'
Желтая карточка
Т. Пина
4'
ГОЛ! 0:1!
Лукас
Пас отдал
Э. Мендес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
10
Энис Барди
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
6
Родриго Батталья
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
7
Лукас
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
1
Коке Вегас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
16
Эусебио Монцо
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
19
Ману Гарсия
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Айтор
18
Клер
6
Дуарте
21
Рубен Везо
17
Сон
11
Мальса
16
Мелеро
10
Барди
16
Рочина
25
Моралес
99
Гомес
4-3-1-2
1
Пачеко
20
Агиррегабирия
5
Лагвардия
19
Эли
5
Дуарте
7
Мендес
17
Пина
6
Батталья
11
Риоха
13
Хоселу
7
Лукас
16
Рочина
19
де Фрутос
19
де Фрутос
16
Рочина
10
Барди
22
Радойя
22
Радойя
10
Барди
11
Мальса
20
Кампанья
20
Кампанья
11
Мальса
99
Гомес
11
Леон
11
Леон
99
Гомес
11
Риоха
16
Лопес
16
Лопес
11
Риоха
7
Лукас
17
Сайнс
17
Сайнс
7
Лукас
17
Пина
19
Гарсия
19
Гарсия
17
Пина
13
Хоселу
16
Дейверсон
16
Дейверсон
13
Хоселу
Остались в запасе
Леванте
Алавес
16
Эусебио Монцо
ЦЗ
25
Дани Карденас
ВР
1
Коке Вегас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
3
Адриан Марин
ЛЗ
1
Антонио Сивера
ВР
5
Тачи
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Остались в запасе
16
Эусебио Монцо
ЦЗ
25
Дани Карденас
ВР
1
Коке Вегас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
1
Антонио Сивера
ВР
5
Тачи
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Леванте - Алавес
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Новости команд
Все
Леванте
Алавес
«Леванте» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 21:50
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Алавес» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Алавеса» и «Депортиво» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Леванте» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 21:50
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Алавес» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Алавеса» и «Депортиво» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Примера. «Барселона» поглумилась над «Алавесом» (6:1), Ямаль и Рафинья оформили по дублю
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+