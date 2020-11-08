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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Млада Болеслав
Славия - Млада Болеслав: обзор матча 08 ноября 2020
Славия
08.11.2020, воскресенье, 18:00
Чехия. Синот Лига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Млада Болеслав
7'
П. Олаинка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия - Млада Болеслав
Желтая карточка
О. Лингр
90'
+2
Замена
П. Муса
️️️️
Л. Масопуст
90'
Желтая карточка
А. Сима
88'
85'
Замена
️️️️
M. Túlio
72'
Замена
D. Masek
️️️️
Д. Яношек
72'
Замена
В. Дрчал
️️️️
M. Skoda
Замена
И. Траоре
️️️️
Н. Станчу
71'
Замена
О. Лингр
️️️️
Я. Кухта
71'
46'
Замена
Д. Икаунекс
️️️️
Я. Фулнек
46'
Замена
Д. Дудера
️️️️
Я. Клима
Замена
Л. Такакш
️️️️
Д. Говорка
41'
Желтая карточка
О. Дорли
40'
ГОЛ! 1:0!
П. Олаинка
Пас отдал
Т. Голеш
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
2
Давид Говорка
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
99
Петер Олаинка
ЛВ
23
Петр Шевчик
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
19
Абдалла Сима
ПВ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Млада Болеслав
12
Marco Túlio
ЦЗ
27
Роберт Мазань
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
0
O. Zahustel
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
22
Якуб Фулнек
ЦП
32
Лукаш Будински
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Славия
22
Лацо Такакш
ЦЗ
12
Ибрахим Траоре
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
31
Матей Юрасек
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
28
D. Simek
ЦЗ
23
Давид Дудера
ЦП
9
Давис Икаунекс
ЦП
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
6
Dominik Masek
ЦФ
3-4-2-1
1
Колар
2
Говорка
4
Зима
3
Голеш
19
Дорли
23
Шевчик
10
Станчу
8
Масопуст
99
Олаинка
19
Сима
7
Кухта
3-2-3-2
39
Клима
0
5
Татаев
27
Мазань
39
Крапка
22
Фулнек
32
Будински
39
Яношек
0
99
2
Говорка
22
Такакш
22
Такакш
2
Говорка
10
Станчу
12
Траоре
12
Траоре
10
Станчу
7
Кухта
32
Лингр
32
Лингр
7
Кухта
8
Масопуст
9
Муса
9
Муса
8
Масопуст
39
Клима
23
Дудера
23
Дудера
39
Клима
22
Фулнек
9
Икаунекс
9
Икаунекс
22
Фулнек
0
17
Дрчал
17
Дрчал
0
39
Яношек
6
6
39
Яношек
Остались в запасе
Славия
Млада Болеслав
31
Матей Юрасек
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
33
Jan Seda
ВР
28
D. Simek
ЦЗ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Остались в запасе
31
Матей Юрасек
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Остались в запасе
33
Jan Seda
ВР
28
D. Simek
ЦЗ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Йозеф Вебер
Статистика матча Славия - Млада Болеслав
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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