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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Одд
Волеренга - Одд: обзор матча 08 ноября 2020
Волеренга
08.11.2020, воскресенье, 22:30
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
2 : 0
Завершен
Одд
39'
Х. Шала
86'
M. VilhjÃ¡lmsson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волеренга - Одд
88'
Желтая карточка
Й. Китолано
88'
Желтая карточка
Э. Рууд
Замена
Ф. Майре
️️️️
О. Сахрауи
88'
ГОЛ! 2:0!
M. VilhjÃ¡lmsson
86'
81'
Замена
F. Nordkvelle
️️️️
Ф. Реннинген Йоргенсен
Замена
M. VilhjÃ¡lmsson
️️️️
В. Кьяртанссон
73'
70'
Замена
Т. Лауритсен
️️️️
V. Rodic
70'
Замена
R. Simovic
️️️️
М. Бакенга
64'
Желтая карточка
О. Бьортуфт
ГОЛ! 1:0!
Х. Шала
Пас отдал
В. Кьяртанссон
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
1
Кристоффер Классон
ВР
37
Иван Насберг
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
2
Кристиан Борхгревинк
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
16
Хенрик Бьордал
ЦП
6
Магнус Леквен
ЦП
9
Херолинд Шала
ЦП
15
Арон Доннум
ЦП
4
Jonatan Nation
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
16
Джошуа Китолано
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
90
Мушага Бакенга
ЦФ
23
V. Rodic
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Волеренга
1
Кьетил Хауг
ВР
3
Johan BjÃ¸rdal
ЦЗ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
11
Бор Финне
ЦП
28
Усман Камара
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
27
MatthÃas VilhjÃ¡lmsson
ЦФ
Одд
1
Эгиль Селвик
ВР
24
Rasmus Minor
ЦЗ
13
Kevin Egell-Johnsen
ЦФ
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
14
Fredrik Nordkvelle
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
22
Robin Simovic
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
3-4-1-2
1
Классон
37
Насберг
3
Адекугбе
2
Борхгревинк
16
Бьордал
9
Шала
15
Доннум
6
Леквен
11
Сахрауи
9
Кьяртанссон
4
3-1-3-1-2
1
Россбах
4
Бьортуфт
2
Рууд
25
Китолано
1
Йоргенсен
16
Китолано
15
Кааса
15
Хофф
19
Рашани
23
90
Бакенга
11
Сахрауи
7
Майре
7
Майре
11
Сахрауи
9
Кьяртанссон
27
27
9
Кьяртанссон
1
Йоргенсен
14
14
1
Йоргенсен
23
9
Лауритсен
9
Лауритсен
23
90
Бакенга
22
22
90
Бакенга
Остались в запасе
Волеренга
Одд
9
Фредрик Йенсен
ЦП
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
1
Кьетил Хауг
ВР
3
Johan BjÃ¸rdal
ЦЗ
11
Бор Финне
ЦП
28
Усман Камара
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
1
Эгиль Селвик
ВР
13
Kevin Egell-Johnsen
ЦФ
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
24
Rasmus Minor
ЦЗ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Остались в запасе
9
Фредрик Йенсен
ЦП
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
1
Кьетил Хауг
ВР
3
Johan BjÃ¸rdal
ЦЗ
11
Бор Финне
ЦП
28
Усман Камара
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
Остались в запасе
1
Эгиль Селвик
ВР
13
Kevin Egell-Johnsen
ЦФ
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
24
Rasmus Minor
ЦЗ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча Волеренга - Одд
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Информация о матче
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Волеренга
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