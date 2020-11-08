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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Гронинген
Фейеноорд - Гронинген: обзор матча 08 ноября 2020
Фейеноорд
08.11.2020, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 8 тур
2 : 0
Завершен
Гронинген
50'
Л. Гертрейда
84'
С. Бергейс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - Гронинген
Замена
Н. Баннис
️️️️
О. Кекчю
89'
87'
Желтая карточка
А. Матусива
84'
Красная карточка
Д. Данкерлуи
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Бергейс
84'
Замена
Й. Верманн
️️️️
Б. Линссен
81'
Желтая карточка
С. Бергейс
67'
66'
Замена
Т. Суслов
️️️️
П. Йостен
66'
Замена
J. van Kaam
️️️️
Р. Балк
61'
Замена
М. Эль-Ханкури
️️️️
Г. Гудмундссон
ГОЛ! 1:0!
Л. Гертрейда
Пас отдал
С. Бергейс
50'
Замена
Ж. Карлос Тейшейра
️️️️
М. Димерс
46'
36'
Желтая карточка
Р. Балк
27'
Желтая карточка
Д. Данкерлуи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
5
Барт ван Хинтум
ЦЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
8
Даниэль ван Кам
ОП
5
Азор Матусива
ОП
7
Ремко Балк
ПВ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Фейеноорд
1
Рамон тен Хов
ВР
22
Ник Марсман
ВР
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
10
Науфаль Баннис
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
9
Дилан Венте
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Гронинген
12
Ян де Бор
ВР
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
8
Сэм Шрек
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
24
Nigel Bertrams
ЦФ
5
Thomas Poll
ЦФ
48
Leonel Miguel
ЦФ
33
Joël van Kaam
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
3-3-3-1
1
Бейлов
3
Маласья
25
Спайич
5
Сенеси
5
Хапс
21
Торнстра
2
Гертрейда
6
Кекчю
10
Димерс
23
Бергейс
30
Линссен
3-5-1-1
22
Падт
5
ван Хинтум
6
Итакура
4
Даммерс
27
Данкерлуи
11
Эль-Мессауди
8
ван Кам
5
Матусива
3
Гудмундссон
7
Балк
17
Йостен
6
Кекчю
10
Баннис
10
Баннис
6
Кекчю
10
Димерс
10
Тейшейра
10
Тейшейра
10
Димерс
30
Линссен
59
Верманн
59
Верманн
30
Линссен
7
Балк
33
33
7
Балк
17
Йостен
10
Суслов
10
Суслов
17
Йостен
3
Гудмундссон
27
Эль-Ханкури
27
Эль-Ханкури
3
Гудмундссон
Остались в запасе
Фейеноорд
Гронинген
1
Рамон тен Хов
ВР
22
Ник Марсман
ВР
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
9
Дилан Венте
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
24
Nigel Bertrams
ЦФ
12
Ян де Бор
ВР
5
Thomas Poll
ЦФ
48
Leonel Miguel
ЦФ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
8
Сэм Шрек
ЦП
Главный тренер
Эрнест Фабер
Остались в запасе
1
Рамон тен Хов
ВР
22
Ник Марсман
ВР
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
9
Дилан Венте
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Остались в запасе
24
Nigel Bertrams
ЦФ
12
Ян де Бор
ВР
5
Thomas Poll
ЦФ
48
Leonel Miguel
ЦФ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
8
Сэм Шрек
ЦП
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Эрнест Фабер
Статистика матча Фейеноорд - Гронинген
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Де Кейп
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