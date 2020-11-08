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Вест Бромвич - Тоттенхэм
Вест Бромвич - Тоттенхэм: обзор матча 08 ноября 2020
Вест Бромвич
08.11.2020, воскресенье, 15:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Тоттенхэм
88'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Тоттенхэм
Замена
К. Эдвардс
️️️️
Д. Ливермор
89'
88'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кейн
Пас отдал
М. Доэрти
Замена
М. Филлипс
️️️️
К. Грант
84'
78'
Замена
К. Винисиус
️️️️
М. Сиссоко
78'
Замена
Л. Моура
️️️️
Г. Бэйл
Замена
Г. Диангана
️️️️
К. Робинсон
68'
64'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
Т. Н'Домбеле
Желтая карточка
К. Бартли
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
10
Филип Кровинович
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
22
Кайл Эдвардс
ЦФ
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Лукас Моура
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
3-3-2-2
26
Джонстон
26
О'Ши
6
Аджайи
22
Таунсенд
5
Бартли
8
Ливермор
2
Ферлонг
10
Кровинович
8
Галлахер
9
Грант
47
Робинсон
4-3-2-1
1
Льорис
2
Доэрти
23
Алдервейрелд
15
Дайер
3
Регилон
22
Н'Домбеле
17
Сиссоко
23
Хейбьерг
18
Бэйл
7
Сон
9
Кейн
47
Робинсон
19
Диангана
19
Диангана
47
Робинсон
9
Грант
25
Филлипс
25
Филлипс
9
Грант
8
Ливермор
22
Эдвардс
22
Эдвардс
8
Ливермор
22
Н'Домбеле
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
22
Н'Домбеле
18
Бэйл
7
Моура
7
Моура
18
Бэйл
17
Сиссоко
95
Винисиус
95
Винисиус
17
Сиссоко
Остались в запасе
Вест Бромвич
Тоттенхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
1
Джо Харт
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Вест Бромвич - Тоттенхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
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