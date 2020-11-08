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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Форталеза
Атлетико Паранаэнсе - Форталеза: обзор матча 08 ноября 2020
Атлетико Паранаэнсе
08.11.2020, воскресенье, 00:01
Бразилия. Серия А, 20 тур
2 : 1
Завершен
Форталеза
62'
К. Эдуардо
90+2'
Р. Кайзер
18'
B.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Форталеза
Замена
F. Aguilar
️️️️
Р. Кайзер
90'
+6
ГОЛ! 2:1!
Р. Кайзер
90'
+2
87'
Замена
В. Паулиста
️️️️
B.
87'
Замена
Марлон
️️️️
Ромариньо
Желтая карточка
F. Canesin
81'
Замена
F. Canesin
️️️️
Л. Читтадини
78'
74'
Замена
Рональд
️️️️
Давид
66'
Замена
Y. César
️️️️
O.
Желтая карточка
W.
64'
ГОЛ! 1:1!
К. Эдуардо
62'
60'
Желтая карточка
J.
Замена
К. Эдуардо
️️️️
Р. Саторно
58'
Замена
Абнер
️️️️
M. Azevedo
46'
Замена
Кристиан
️️️️
Келлвен
46'
18'
ГОЛ! 0:1!
B.
Пас отдал
Давид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
ВР
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
18
Лео Читтадини
ЦП
14
Эрик
ЦП
11
Никао
АП
7
Рейналдо Саторно
ЛФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
4
Паулао
ЦЗ
13
Gabriel Dias
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
11
Ромариньо
ЦП
15
Фелипе
ЦП
8
Жуниньо
ЦП
11
Osvaldo
ЦП
9
Bergson
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Атлетико Паранаэнсе
96
Карлос Эдуардо
ВР
13
Жандрей
ВР
16
Абнер
ЛЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
25
Ричард
ОП
18
Кристиан
ЦП
55
Fernando Canesin
ЦП
17
Жоржиньо
АП
7
Биссоли
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
28
Fabinho
ЦФ
21
Felipe Aguilar
ЦФ
Форталеза
93
Макс Валеф
ВР
6
Carlinhos
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
8
Рональд
ОП
25
Марлон
ЦП
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
8
Derley
ЦП
57
Yuri César
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
88
Luiz Henrique
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
3-2-1-4
23
Сантос
44
Хелено
5
Энрике
12
Келлвен
18
Читтадини
14
Эрик
11
Никао
7
Саторно
6
5
79
Кайзер
3-4-1-2
27
4
Паулао
13
26
Мело
15
Фелипе
8
Жуниньо
11
11
Ромариньо
7
Давид
26
9
12
Келлвен
18
Кристиан
18
Кристиан
12
Келлвен
7
Саторно
96
Эдуардо
96
Эдуардо
7
Саторно
6
16
Абнер
16
Абнер
6
79
Кайзер
21
21
79
Кайзер
18
Читтадини
55
55
18
Читтадини
11
57
57
11
7
Давид
8
Рональд
8
Рональд
7
Давид
11
Ромариньо
25
Марлон
25
Марлон
11
Ромариньо
9
9
Паулиста
9
Паулиста
9
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Форталеза
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
7
Биссоли
ЦФ
17
Жоржиньо
АП
15
Jaime Alvarado
ЦФ
25
Ричард
ОП
28
Fabinho
ЦФ
13
Жандрей
ВР
Главный тренер
Милтон Мендес
77
Igor Torres
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
88
Luiz Henrique
ЦФ
93
Макс Валеф
ВР
6
Carlinhos
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
8
Derley
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
7
Биссоли
ЦФ
17
Жоржиньо
АП
15
Jaime Alvarado
ЦФ
25
Ричард
ОП
28
Fabinho
ЦФ
13
Жандрей
ВР
Остались в запасе
77
Igor Torres
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
88
Luiz Henrique
ЦФ
93
Макс Валеф
ВР
6
Carlinhos
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
8
Derley
ЦП
Главный тренер
Милтон Мендес
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Форталеза
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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