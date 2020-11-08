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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Реймс
Ланс - Реймс: обзор матча 08 ноября 2020
Ланс
08.11.2020, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 10 тур
4 : 4
Завершен
Реймс
21'
С. Банза
77'
Т. Фоке (АГ)
90'
Ф. Сотока
90+1'
Ф. Сотока
47'
М. Кафаро
54'
Б. Диа
79'
Ф. Медина (АГ)
81'
Б. Диа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - Реймс
ГОЛ! 4:4!
Ф. Сотока
90'
+1
ГОЛ! 3:4!
Ф. Сотока
Пас отдал
Ж. Клосс
90'
86'
Замена
Д. Кутеса
️️️️
Б. Диа
81'
ГОЛ! 2:4!
Б. Диа
79'
ГОЛ в свои ворота! 2:3!
Ф. Медина
Замена
К. Жан
️️️️
Г. Какута
79'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Т. Фоке
77'
Желтая карточка
Л. Баде
76'
Замена
А. Калимуэндо
️️️️
С. Банза
73'
69'
Замена
М. Кассама
️️️️
М. Кафаро
Замена
С. Фофана
️️️️
Т. Маурисио
63'
63'
Замена
Э. Билал Туре
️️️️
К. Сирхейс
Замена
И. Силла
️️️️
И. Бура
63'
54'
ГОЛ! 1:2!
Б. Диа
Пас отдал
В. Бериша
47'
ГОЛ! 1:1!
М. Кафаро
46'
Желтая карточка
В. Фас
46'
Замена
М. Думбия
️️️️
Н. Мбюкю
ГОЛ! 1:0!
С. Банза
Пас отдал
Т. Маурисио
21'
Желтая карточка
Т. Маурисио
18'
Желтая карточка
Ф. Медина
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
5
Гаэль Какута
АП
7
Тони Маурисио
АП
29
Флориан Сотока
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
23
Валон Бериша
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
22
Булайе Диа
ЦФ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
21
Массадио Айдара
ЛЗ
70
Шарль Боли
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
10
Давид Кошта
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
11
Сирил Баяла
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
15
Дарио Марешич
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Мухамаду Драмме
ОП
8
Морету Кассама
ЦП
19
Эль Билал Туре
ЦФ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
3-3-2-2
16
Лека
15
Фортеш
5
Баде
2
Медина
14
Бура
28
Дукур
92
Клосс
7
Маурисио
5
Какута
24
Банза
29
Сотока
4-1-1-2-2
1
Райкович
25
Фоке
5
Абдельхамид
4
Фас
13
Дукуре
5
Манетси
23
Бериша
20
Кафаро
11
Мбюкю
14
Сирхейс
22
Диа
14
Бура
4
Силла
4
Силла
14
Бура
24
Банза
15
Калимуэндо
15
Калимуэндо
24
Банза
7
Маурисио
42
Фофана
42
Фофана
7
Маурисио
5
Какута
10
Жан
10
Жан
5
Какута
20
Кафаро
8
Кассама
8
Кассама
20
Кафаро
22
Диа
7
Кутеса
7
Кутеса
22
Диа
11
Мбюкю
7
Думбия
7
Думбия
11
Мбюкю
14
Сирхейс
19
Туре
19
Туре
14
Сирхейс
Остались в запасе
Ланс
Реймс
70
Шарль Боли
ЦП
10
Давид Кошта
АП
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
11
Сирил Баяла
ЦФ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
7
Мухамаду Драмме
ОП
23
Йехван Диуф
ВР
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
70
Шарль Боли
ЦП
10
Давид Кошта
АП
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
11
Сирил Баяла
ЦФ
Остались в запасе
15
Дарио Марешич
ЦЗ
7
Мухамаду Драмме
ОП
23
Йехван Диуф
ВР
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Ланс - Реймс
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
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