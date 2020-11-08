Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Рух - Ингулец
Рух - Ингулец: обзор матча 08 ноября 2020
Рух
08.11.2020, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-лига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Ингулец
51'
М. Мысык
55'
D. Kondrakov (П)
17'
M. Bartulovic (П)
57'
А. Козак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рух - Ингулец
90'
+5
Желтая карточка
V. Krynskyi
90'
+3
Желтая карточка
M. Bartulovic
Замена
И. Калюжный
️️️️
V. Paramonov
79'
76'
Замена
Y. Oscar Mkomola
️️️️
А. Козак
74'
Желтая карточка
N. Sitchinava
74'
Замена
В. Белоцерковец
️️️️
N. Sitchinava
60'
Замена
D. Yanakov
️️️️
I. Kovalenko
Замена
Н. Кухаревич
️️️️
D. Kondrakov
59'
Замена
Р. Русин
️️️️
А. Кухарук
59'
Желтая карточка
D. Kondrakov
57'
57'
ГОЛ! 2:2!
А. Козак
ГОЛ с пенальти! 2:1!
D. Kondrakov
55'
ГОЛ! 1:1!
М. Мысык
Пас отдал
Б. Бойчук
51'
39'
Вторая желтая
А. Кучеренко
37'
Желтая карточка
A. Semenko
Желтая карточка
V. Paramonov
30'
17'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
M. Bartulovic
12'
Желтая карточка
А. Кучеренко
Желтая карточка
Б. Бойчук
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
13
Александр Бандура
ВР
13
Милош Стаменкович
ЦЗ
67
Vadym Paramonov
ЦЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
23
Юрий Копина
ОП
9
Ярослав Мартынюк
ОП
88
Андрей Кухарук
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
10
Богдан Бойчук
ПВ
15
D. Kondrakov
ЦФ
Главный тренер
Иван Федик
Ингулец
28
Виталий Павлов
ЦЗ
39
Денис Балан
ПЗ
10
Александр Козак
ЛВ
23
Александр Кучеренко
ОП
5
Евгений Запорожец
ЦП
0
M. Bartulovic
ЦФ
0
N. Sitchinava
ЦФ
0
I. Kovalenko
ЦФ
0
A. Semenko
ЦФ
29
D. Fateev
ЦФ
1
Volodymyr Krynskyi
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Рух
5
Иван Калюжный
ЦП
10
Остап Притула
ЦП
10
Ростислав Русин
АП
0
I. Duts (o.g.)
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
0
Petro Kharzhevskyi
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
0
E. Gliha
ЦФ
0
I. Boychuk
ЦФ
Ингулец
1
Bogdan Shust
ЦФ
89
Oleg Sinogub
ЦФ
29
Bogdan Litvyak
ЦФ
18
Yohana Oscar Mkomola
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
2-2-2-3-1
13
Бандура
13
Стаменкович
67
23
Копина
9
Мартынюк
88
Кухарук
5
Федорчук
70
Климчук
33
Мысык
10
Бойчук
15
2-1-1-1-5
39
Балан
28
Павлов
23
Кучеренко
5
Запорожец
10
Козак
0
1
29
0
0
88
Кухарук
10
Русин
10
Русин
88
Кухарук
15
9
Кухаревич
9
Кухаревич
15
67
5
Калюжный
5
Калюжный
67
10
Козак
18
18
10
Козак
0
77
77
0
0
29
Белоцерковец
29
Белоцерковец
0
Остались в запасе
Рух
Ингулец
0
I. Duts (o.g.)
ЦФ
0
Petro Kharzhevskyi
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
0
E. Gliha
ЦФ
0
I. Boychuk
ЦФ
10
Остап Притула
ЦП
Главный тренер
Иван Федик
1
Bogdan Shust
ЦФ
89
Oleg Sinogub
ЦФ
29
Bogdan Litvyak
ЦФ
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
0
I. Duts (o.g.)
ЦФ
0
Petro Kharzhevskyi
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
0
E. Gliha
ЦФ
0
I. Boychuk
ЦФ
10
Остап Притула
ЦП
Остались в запасе
1
Bogdan Shust
ЦФ
89
Oleg Sinogub
ЦФ
29
Bogdan Litvyak
ЦФ
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
Главный тренер
Иван Федик
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Рух - Ингулец
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Информация о матче
Стадион:
Скиф
Новости команд
Все
Рух
Ингулец
«Полесье» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Полесье» – «Рух»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 2.70
23 мая
«Рух» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Рух» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 3.05
16 мая
«Кудровка» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026
13 мая
«Полесье» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Полесье» – «Рух»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 2.70
23 мая
«Рух» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Рух» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 3.05
16 мая
«Кудровка» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026
13 мая
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«Ингулец» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счeт матча «Ингулец» – «Шахтер»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+