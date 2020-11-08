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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Монако
Ницца - Монако: обзор матча 08 ноября 2020
Ницца
08.11.2020, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 10 тур
1 : 2
Завершен
Монако
69'
П. Лис-Мелу
23'
А. Дисаси
53'
С. Диоп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Монако
85'
Замена
П. Пеллегри
️️️️
В. Бен-Йеддер
85'
Замена
Д. Сидибе
️️️️
Ж. Мартинш
Замена
Д. Ндой
️️️️
С. Н'Соки
84'
75'
Желтая карточка
В. Бен-Йеддер
74'
Замена
В. Геббельс
️️️️
С. Диоп
69'
Желтая карточка
С. Диоп
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
69'
ГОЛ! 1:2!
П. Лис-Мелу
69'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
К. Дольберг
68'
Замена
М. Маолида
️️️️
Ж. Рен-Аделед
67'
Замена
А. Клод-Морис
️️️️
Х. Будауи
67'
53'
ГОЛ! 0:2!
С. Диоп
Замена
А. Пельмар
️️️️
К. Тюрам
46'
23'
ГОЛ! 0:1!
А. Дисаси
Пас отдал
Ю. Фофана
Желтая карточка
Х. Будауи
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
9
Амин Гуири
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Монако
1
Вито Манноне
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
22
Алексис Труй
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
9
Рони Лопеш
ПВ
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
12
Флорентину
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
3-2-3-2
44
Бенитес
3
Лотомба
34
Н'Соки
3
Бамбу
19
Тюрам
14
Шнейдерлен
6
Будауи
33
Лис-Мелу
11
Рен-Аделед
9
Дольберг
9
Гуири
4-1-1-2-2
1
Манноне
2
Агилар
21
Дисаси
5
Бадьяшиль
12
Энрике
14
Чуамени
24
Фофана
10
Мартинш
10
Диоп
10
Бен-Йеддер
31
Фолланд
11
Рен-Аделед
9
Маолида
9
Маолида
11
Рен-Аделед
6
Будауи
20
Клод-Морис
20
Клод-Морис
6
Будауи
34
Н'Соки
14
Ндой
14
Ндой
34
Н'Соки
9
Дольберг
9
Лопеш
9
Лопеш
9
Дольберг
19
Тюрам
3
Пельмар
3
Пельмар
19
Тюрам
10
Диоп
69
Геббельс
69
Геббельс
10
Диоп
10
Мартинш
19
Сидибе
19
Сидибе
10
Мартинш
10
Бен-Йеддер
9
Пеллегри
9
Пеллегри
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
Ницца
Монако
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
22
Алексис Труй
ЦП
30
Йоан Кардиналь
ВР
Главный тренер
Патрик Виейра
99
Радослав Майецки
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
12
Флорентину
ОП
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
22
Алексис Труй
ЦП
30
Йоан Кардиналь
ВР
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
12
Флорентину
ОП
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Ницца - Монако
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
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