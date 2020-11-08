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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Вайле
Нордшелланд - Вайле: обзор матча 08 ноября 2020
Нордшелланд
08.11.2020, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Вайле
4'
М. Ригор (П)
22'
В. Фагир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нордшелланд - Вайле
Замена
J. Juhl Rothmann
️️️️
Я. Кристенсен
83'
76'
Замена
Ю. Рамадани
️️️️
T. Gundelund
67'
Замена
A. Mucolli
️️️️
L. Jensen
Замена
И. Атанга
️️️️
А. Франсис
65'
56'
Желтая карточка
С. Эзатолахи
Желтая карточка
К. Сулемана
39'
Желтая карточка
И. Месик
29'
22'
ГОЛ! 1:1!
В. Фагир
Пас отдал
J. Schoop
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Ригор
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
1
Петер Виндаль
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
33
Johan Djourou
ЦЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
33
Якоб Кристенсен
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
10
Миккель Ригор
ЦП
17
Абу Франсис
ЦП
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Вайле
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
10
Аллан Соуза
ПВ
21
Indy Groothuizen
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
17
Lucas Jensen
ЦФ
20
Jacob Schoop
ЦФ
2
Thomas Gundelund
ЦФ
15
Mads Greve
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Нордшелланд
72
Martin Vantruba
ВР
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
3
Maxwell Woledzi
ЦП
11
Оливер Антман
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
20
Исаак Атанга
ЦФ
29
Joachim Juhl Rothmann
ЦФ
Вайле
30
Александер Брунст
ВР
20
Юльбер Рамадани
ЦП
0
K. Yamga
ЦП
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
30
Matthew Briggs
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
10
Diego Montiel
ЦФ
4-5-1
1
Виндаль
3
Фрезе
33
18
Месик
4
Хансен
8
Андерсен
10
Диоманде
10
Ригор
17
Франсис
33
Кристенсен
7
Сулемана
2-1-1-1-5
14
Мельгор
40
Ояла
18
Амундсен
6
Эзатолахи
10
Соуза
19
Фагир
15
2
20
17
17
Франсис
20
Атанга
20
Атанга
17
Франсис
33
Кристенсен
29
29
33
Кристенсен
17
19
19
17
2
20
Рамадани
20
Рамадани
2
Остались в запасе
Нордшелланд
Вайле
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
72
Martin Vantruba
ВР
3
Maxwell Woledzi
ЦП
11
Оливер Антман
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
Главный тренер
Флемминг Педерсен
30
Александер Брунст
ВР
30
Matthew Briggs
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
10
Diego Montiel
ЦФ
0
K. Yamga
ЦП
Главный тренер
Петер Соренсен
Остались в запасе
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
72
Martin Vantruba
ВР
3
Maxwell Woledzi
ЦП
11
Оливер Антман
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
Остались в запасе
30
Александер Брунст
ВР
30
Matthew Briggs
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
10
Diego Montiel
ЦФ
0
K. Yamga
ЦП
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Петер Соренсен
Статистика матча Нордшелланд - Вайле
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Информация о матче
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