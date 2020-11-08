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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Гранада
Реал Сосьедад - Гранада: обзор матча 08 ноября 2020
Реал Сосьедад
08.11.2020, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 9 тур
2 : 0
Завершен
Гранада
22'
Н. Монреаль
27'
М. Оярсабаль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Гранада
90'
+5
Пенальти не реализован!
Д. Мачис
Желтая карточка
Д. Сильва
90'
+4
Красная карточка
Р. Ле Норман
86'
Замена
А. Муньос
️️️️
Н. Монреаль
79'
76'
Замена
Á. Bravo
️️️️
Х. Молина
Замена
М. Меркеланц
️️️️
М. Оярсабаль
62'
Замена
Порту
️️️️
А. Янузай
62'
Замена
И. Субельдия
️️️️
Х. Сальдуа
61'
Пенальти не реализован!
В. Жозе
54'
46'
Замена
️️️️
Р. Кенеди
Замена
Х. Гуриди
️️️️
М. Мерино
46'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Оярсабаль
27'
ГОЛ! 1:0!
Н. Монреаль
22'
Желтая карточка
М. Мерино
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
21
Давид Сильва
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Гранада
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
8
Исма Руис
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
97
Луис Суарес
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
10
Порту
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Гранада
0
Álvaro Bravo
ЦФ
0
Jesus Rodriguez Ortuno
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
18
Монреаль
6
Элустондо
24
Ле Норман
2
Сальдуа
36
Субименди
23
Мерино
10
Оярсабаль
21
Сильва
24
Янузай
12
Виллиан Жозе
2-2-2-3
23
Санчес
18
Перес
8
Руис
88
Брайс
11
Мачис
29
Кенеди
9
Сольдадо
19
Молина
97
Суарес
10
Оярсабаль
3
Меркеланц
3
Меркеланц
10
Оярсабаль
2
Сальдуа
5
Субельдия
5
Субельдия
2
Сальдуа
24
Янузай
10
Порту
10
Порту
24
Янузай
18
Монреаль
3
Муньос
3
Муньос
18
Монреаль
23
Мерино
18
Гуриди
18
Гуриди
23
Мерино
19
Молина
0
0
19
Молина
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Гранада
7
Андер Барренечеа
ЛВ
12
Роберто Лопес
АП
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Андер Гевара
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
0
Jesus Rodriguez Ortuno
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
7
Андер Барренечеа
ЛВ
12
Роберто Лопес
АП
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Андер Гевара
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Остались в запасе
0
Jesus Rodriguez Ortuno
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Реал Сосьедад - Гранада
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
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