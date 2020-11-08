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Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити
Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити: обзор матча 08 ноября 2020
Чикаго Файр
08.11.2020, воскресенье, 23:30
США. МЛС, Общий этап
3 : 4
Завершен
Нью-Йорк Сити
33'
Р. Берич
42'
П. Франковски
43'
П. Франковски
15'
А. Калленс
32'
Г. Маккей-Стивен
37'
Х. Медина
77'
В. Кастелланос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити
81'
Замена
И. Тажури
️️️️
Г. Маккей-Стивен
81'
Замена
T. Rocha
️️️️
Х. Медина
77'
ГОЛ! 3:4!
В. Кастелланос
Замена
E. Collier
️️️️
Б. Секулич
76'
69'
Замена
Г. Тораринссон
️️️️
Р. Матаррита
68'
Замена
Н. Асеведо
️️️️
К. Паркс
Замена
М. Анхель Наварро
️️️️
J. Bornstein
58'
Замена
И. Алиседа
️️️️
Ф. Герберс
58'
46'
Замена
С. Ибеага
️️️️
А. Калленс
ГОЛ! 3:3!
П. Франковски
Пас отдал
Д. Михайлович
43'
ГОЛ! 2:3!
П. Франковски
42'
37'
ГОЛ! 1:3!
Х. Медина
Пас отдал
М. Моралес
ГОЛ! 1:2!
Р. Берич
Пас отдал
Д. Михайлович
33'
32'
ГОЛ! 0:2!
Г. Маккей-Стивен
Пас отдал
В. Кастелланос
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Калленс
Пас отдал
М. Моралес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
1
Bobby Shuttleworth
ВР
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
2
Борис Секулич
ОП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
30
Гастон Хименес
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
21
Фабиан Герберс
ЦП
10
Джордже Михайлович
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
55
Китон Паркс
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
28
Хесус Медина
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Чикаго Файр
22
Карлос Теран
ЦЗ
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
29
Мигель Анхель Наварро
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
11
Брайан Гутьеррес
АП
24
Connor Sparrow
ЦФ
28
Elliot Collier
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
Нью-Йорк Сити
1
Brad Stuver
ВР
29
Джо Скалли
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
5
Николас Асеведо
ОП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
14
Juan Torres
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
18
Исмаэль Тажури
ЦФ
2-1-5-1-1
1
5
Кальво
3
2
Секулич
30
Хименес
10
Медран
21
Герберс
10
Михайлович
22
Пинеда
19
Франковски
9
Берич
4-5-1
1
Джонсон
18
Калленс
22
Матаррита
3
25
Шано
55
Паркс
28
Медина
10
Моралес
11
Маккей-Стивен
4
Ринг
11
Кастелланос
3
29
Наварро
29
Наварро
3
2
Секулич
28
28
2
Секулич
21
Герберс
31
Алиседа
31
Алиседа
21
Герберс
22
Матаррита
4
Тораринссон
4
Тораринссон
22
Матаррита
28
Медина
15
15
28
Медина
55
Паркс
5
Асеведо
5
Асеведо
55
Паркс
18
Калленс
25
Ибеага
25
Ибеага
18
Калленс
11
Маккей-Стивен
18
Тажури
18
Тажури
11
Маккей-Стивен
Остались в запасе
Чикаго Файр
Нью-Йорк Сити
24
Connor Sparrow
ЦФ
11
Брайан Гутьеррес
АП
22
Карлос Теран
ЦЗ
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
Главный тренер
Рафаэль Вики
14
Juan Torres
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
1
Brad Stuver
ВР
29
Джо Скалли
ЦЗ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
24
Connor Sparrow
ЦФ
11
Брайан Гутьеррес
АП
22
Карлос Теран
ЦЗ
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
Остались в запасе
14
Juan Torres
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
1
Brad Stuver
ВР
29
Джо Скалли
ЦЗ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
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