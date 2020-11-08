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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Хорсенс - Сендерийск
Хорсенс - Сендерийск: обзор матча 08 ноября 2020
Хорсенс
08.11.2020, воскресенье, 22:00
Дания. Суперлига, 8 тур
0 : 3
Завершен
Сендерийск
22'
V. Ekani
68'
А. Бах
78'
Х. Райт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорсенс - Сендерийск
90'
Замена
Э. Фредериксен
️️️️
А. Бах
90'
Замена
J. Simonsen
️️️️
V. Ekani
90'
Замена
О. Онази
️️️️
Ю. Эскесен
Желтая карточка
M. Brajanac
89'
Желтая карточка
Л. Камили
87'
Замена
T. Lange
️️️️
P. Nymann
81'
Желтая карточка
Й. Торсен
80'
78'
ГОЛ! 0:3!
Х. Райт
Пас отдал
А. Бах
Замена
Л. Камили
️️️️
B. Jacobsen
76'
Замена
М. Йенсен
️️️️
М. Лумб
76'
Замена
К. Тенгстедт
️️️️
Л. Прип
76'
68'
ГОЛ! 0:2!
А. Бах
Замена
M. Brajanac
️️️️
R. Frantsen
61'
56'
Желтая карточка
Л. Томас
52'
Желтая карточка
А. Бах
46'
Замена
P. Buch Christiansen
️️️️
M. Albaek
Желтая карточка
R. Frantsen
22'
22'
ГОЛ! 0:1!
V. Ekani
Пас отдал
А. Якобсен
Желтая карточка
B. Jacobsen
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
25
Мальте Кийлерих
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
12
Микаэл Лумб
ЦЗ
11
Peter Nymann
ЦЗ
18
Йонас Торсен
ЦП
18
Лука Прип
ЦП
10
Халлур Ханссон
ЦП
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
12
Rune Frantsen
ЦФ
Сендерийск
20
Лоуренс Томас
ВР
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
26
Patrick Banggaard
ЦЗ
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
34
Юлиус Эскесен
ЦП
29
Victor Ekani
ЦП
17
Mads Albaek
ЦП
11
Хаджи Райт
ЦФ
18
Андерс Якобсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Хорсенс
1
Michael Lansing
ВР
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
6
Йонас Геммер
ЦП
15
Лирим Камили
ПВ
2
Thor Lange
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
80
Muamer Brajanac
ЦФ
Сендерийск
5
Исак Оли Олафссон
ЦЗ
12
Огений Онази
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
16
Jorgensen Jannick Liburd
ЦФ
21
Jeppe Simonsen
ЦФ
1
Nikolai Flø
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
4-4-2
1
25
Кийлерих
12
Лумб
11
33
Людвиг
18
Торсен
10
Ханссон
15
18
Прип
12
44
Брок-Мадсен
3-2-3-2
20
Томас
5
26
3
Шмидль
18
Бах
3
Гартенманн
34
Эскесен
29
17
18
Якобсен
11
Райт
11
2
2
11
18
Прип
20
Тенгстедт
20
Тенгстедт
18
Прип
15
15
Камили
15
Камили
15
12
80
80
12
12
Лумб
3
Йенсен
3
Йенсен
12
Лумб
29
21
21
29
34
Эскесен
12
Онази
12
Онази
34
Эскесен
18
Бах
22
Фредериксен
22
Фредериксен
18
Бах
17
20
20
17
Остались в запасе
Хорсенс
Сендерийск
1
Michael Lansing
ВР
6
Йонас Геммер
ЦП
16
Jorgensen Jannick Liburd
ЦФ
1
Nikolai Flø
ЦФ
5
Исак Оли Олафссон
ЦЗ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
6
Йонас Геммер
ЦП
Остались в запасе
16
Jorgensen Jannick Liburd
ЦФ
1
Nikolai Flø
ЦФ
5
Исак Оли Олафссон
ЦЗ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Статистика матча Хорсенс - Сендерийск
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
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Хорсенс
Сендерийск
Суперлига. Принадлежащий «Краснодару» Онугха сделал хет-трик и помог «Вайле» отыграться со счета 0:3 в матче с «Хорсенсом»
2021.04.30 19:56
2
Гончаренко — о ничьей с «Хорсенсом»: «Были предпосылки, чтобы забить не два гола, а куда больше»
2018.01.22 23:41
4
Товарищеский матч. ЦСКА ушел от поражения во встрече с «Хорсенсом»
2018.01.22 15:48
22
Гончаренко: «Мы сыграли три игры на ноль, но главное — что игроки понимают требования»
2017.01.30 01:24
5
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Хорсенс», Чалов оформил дубль
2017.01.29 19:51
28
Суперлига. Принадлежащий «Краснодару» Онугха сделал хет-трик и помог «Вайле» отыграться со счета 0:3 в матче с «Хорсенсом»
2021.04.30 19:56
2
Гончаренко — о ничьей с «Хорсенсом»: «Были предпосылки, чтобы забить не два гола, а куда больше»
2018.01.22 23:41
4
Товарищеский матч. ЦСКА ушел от поражения во встрече с «Хорсенсом»
2018.01.22 15:48
22
Гончаренко: «Мы сыграли три игры на ноль, но главное — что игроки понимают требования»
2017.01.30 01:24
5
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Хорсенс», Чалов оформил дубль
2017.01.29 19:51
28
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