Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Аполлон Смирнис - ПАОК
Аполлон Смирнис - ПАОК: обзор матча 08 ноября 2020
Аполлон Смирнис
08.11.2020, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 8 тур
1 : 3
Завершен
ПАОК
63'
С. Цилулис
15'
К. Свидерски
78'
Ш. Шваб (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аполлон Смирнис - ПАОК
Желтая карточка
К. Бручич
90'
+6
Замена
️️️️
Н. Иоаннидис
90'
+1
86'
Замена
Я. Михайлидис
️️️️
Т. Мург
83'
Замена
А. Чолак
️️️️
К. Свидерски
Замена
И. Колл
️️️️
Т. Бединелли
82'
Замена
A. Dauda
️️️️
F. Andoni
82'
78'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ш. Шваб
Желтая карточка
Х. Лисгарас
76'
Желтая карточка
В. Сливка
69'
68'
Желтая карточка
Т. Мург
67'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
Х. Цолис
ГОЛ! 1:1!
С. Цилулис
63'
Желтая карточка
Н. Иоаннидис
39'
15'
ГОЛ! 0:1!
К. Свидерски
Пас отдал
Ш. Шваб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон Смирнис
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
0
Domingues
ЦЗ
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
2
Карло Бручич
ЦЗ
29
Томас Бединелли
ЛВ
23
Сотирис Цилулис
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
64
Fatjon Andoni
ЦП
87
Davino Verhulst
ЦФ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
2
Родриго Алвес
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Аполлон Смирнис
21
Василиос Витлис
ЦЗ
77
Исраэль Колл
ЦП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
14
Leonidas Rossi
ЦФ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
8
Anastasios Lagos
ЦФ
0
A. Mounier
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
22
Ника Нинуа
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
4-3-1-3
5
Баксеванидис
31
Лисгарас
2
Бручич
0
23
Цилулис
14
Сливка
64
29
Бединелли
29
Иоаннидис
20
87
3-5-1-1
12
Живкович
15
Ингасон
15
Креспо
2
Лирацис
8
Аугусто
2
Алвес
22
Шваб
99
Мург
14
Живкович
17
Цолис
28
Свидерски
29
Бединелли
77
Колл
77
Колл
29
Бединелли
0
0
64
9
9
64
99
Мург
5
Михайлидис
5
Михайлидис
99
Мург
17
Цолис
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
17
Цолис
28
Свидерски
14
Чолак
14
Чолак
28
Свидерски
Остались в запасе
Аполлон Смирнис
ПАОК
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
14
Leonidas Rossi
ЦФ
21
Василиос Витлис
ЦЗ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
8
Anastasios Lagos
ЦФ
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
22
Мусса Ваге
ПЗ
22
Ника Нинуа
ЦП
1
Александрос Пасхалакис
ВР
13
Андерсон Эсити
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
14
Leonidas Rossi
ЦФ
21
Василиос Витлис
ЦЗ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
8
Anastasios Lagos
ЦФ
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
Остались в запасе
22
Мусса Ваге
ПЗ
22
Ника Нинуа
ЦП
1
Александрос Пасхалакис
ВР
13
Андерсон Эсити
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Аполлон Смирнис - ПАОК
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Камарас
Новости команд
Все
Аполлон Смирнис
ПАОК
Отказавший ЦСКА Банза подписал контракт с новым клубом
14 сентября
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
5 сентября
2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
4 сентября
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
29 августа
2
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
39-летний экс-зенитовец Алвеш перешел в «Аполлон Смирнис»
2021.09.05 17:23
1
39-летний экс-зенитовец Алвеш перейдет в «Аполлон Смирнис»
2021.09.03 23:02
3
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
2018.12.21 00:58
Отказавший ЦСКА Банза подписал контракт с новым клубом
14 сентября
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
5 сентября
2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
4 сентября
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
29 августа
2
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+